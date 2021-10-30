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地震來了先發文再說！地牛翻身你的第一個反應是什麼？

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圖／網路溫度計
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先發地震文還是先跑？

10月24日午後國家級警報大響！下午1時11分宜蘭南澳發生芮氏規模6.5地震，造成全台搖晃超有感，當時的你是奪門而出，還是上PTT搶發「地震文」呢？

由於台灣板塊交接處，每年地震數量超過32萬次，許多民眾早已見怪不怪，但經歷過921大地震、2016年維冠大樓倒塌，許多人對地震的恐怖印象仍歷歷在目，因此民眾對地震的第一反應大不相同！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議「地震來了第一個反應」，快看是不是也說中你！

image source：flickr（示意圖）

NO.10 繼續手邊的工作

台灣是地震非常多的地方，面對地震台灣民眾似乎已見怪不怪，甚至面對強震大家雖然第一時間會先愣住，但又繼續手邊的工作，感人的是，從事醫療、照護的人員們，第一時間展現他們的專業，顧及嬰兒、病人的安危，在地震後社群上也常有網友分享這些暖心的監視器畫面。

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image source:儷生產後護理之家

NO.9 抱住身邊的人、寵物

面對突如其來的搖晃，許多人會放下手邊的工作，在第一時間抱住身邊的人，或是帶著寵物希望能夠給予安全感，避免他們被東西砸到，10月24日發生規模6.5地震，一名哥哥在地震發生當下衝到妹妹身邊保護他，影片曝光讓許多網友大讚「超暖」。

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image source:FB/爆料公社公開版

NO.8 待在原地不動等地震停

由於地震實在太過頻繁，有許多人意識到地震僅會選擇待在原地，靜靜的等地震停，這或許不代表是你沒有危機意識唷！有消防員表示，如果地震發生在晚上，人的警覺性跟反應力都較低，當下什麼都不要做，留在床上相對安全。

根據《元氣網》報導，消防員透露，地震只要傷亡主因有兩個，一個是被掉落物砸中，另一個則是移動中摔倒或碰撞受傷。

image source:pexels

NO.7 先上PTT、FB確認有無地震

社群時代許多網友經歷任何事都會放在網路上分享，地震來了更能明顯感受，只要地震一結束，甚至在晃的當下，都可以看到FB、PTT湧出許多「地震文」，除了是品牌、媒體小編關心大家，PTT上可看到網友刷一排「地震！！」接著吸引許多網友接龍「高雄有感」、「台北超大」等，有網友就透露自己每次只要「覺得」有在搖就會先打開手機看，透過大家的發文來確認到底有沒有地震。

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image source:unsplash

NO.6 關瓦斯避免引發火災

地震發生的當下，有些人第一直覺會去關瓦斯，深怕引起火災，但內政部消防署提醒大家，除非是剛好在爐火旁亨煮食物，可隨手關閉爐火，否則不建議在地震當下，前往關閉火源和瓦斯。

中央氣象局也提醒，無論是關瓦斯、關總電源，都是等到「地震停歇」時，才可以找時間完成的任務。因為在地震發生的當下，應盡量不要移動，一切以安全、穩妥為重。

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image source:unsplash

Ｎ0.5 把門打開避免變形跑不了

很多人遇到地震，第一個反應都是想到要先開門，避免門框變形卡死，無法開啟，但消防署提醒，地震應該立即找到掩蔽，因為根據統計，會使門框變形的地震規模至少都在五級以上，如果建築物搖晃造成物品掉落、家具翻覆，反而會讓自己暴露在危險中。

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image source:pexels

NO.4 奪門而出、拔腿就跑

有時候地震體感比想像中來得強烈，民眾可能會驚慌失措直接奪門而出、拔腿就跑，但這也是把自己曝露在高風險之中，消防員蔡宗翰表示，房子沒倒，何必跑？房子會倒，跑不了！」在地震發生過程中，物品掉落、家具翻覆、奔跑會跌倒才是造成受傷的主因，應該要在地震階段確保自己不會受傷才是第一要務。

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image source:彰化縣政府教育處

NO.3 蹲在桌下、冰箱旁就地避難

你也是第一反應就躲在桌下的人嗎？恭喜你，找到正解！中央氣象局分享，地震來襲時的避難三守則，就是「趴下、掩護、」先將身體壓低用用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方，呈現雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。

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image source:花蓮縣消防局

NO.2 先上網發地震文

你也是第一時間發地震文的人嗎？「地震！！」、「好暈」，一發生地震可以看到FB、PTT、Dcard出現各種地震文，通常最快的第一篇都會被推爆，讓「地震文」成為一個有趣的網路文化，地震規模不大，也會吸引很多人PO文，地震文也常常看到，網友直呼「塊陶啊」。

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image source:unsplash

NO.1 懷疑自己是不是頭暈

你也會這樣嗎？PTT上許多網友表示，自己感受到搖晃時，會分不清到底是頭暈還是地震，「頭暈都以為地震，地震都以為頭暈」，有網友就開玩笑建議，如果真的不確定就上一下八卦版或是滑FB，馬上就會得到答案。

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image source:pexels

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月26日至2021年10月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『地震發生的反應』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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