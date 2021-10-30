前交長陳建宇再砲基捷曝5大難題 籲立即強化基北「台鐵捷運化」
交通部前部長陳建宇日前才因為現任交通部長王國材拋「環島高鐵不是夢」，在臉書砲轟是做「白日夢」。如今再針對基隆捷運議題質疑是「歹戲拖棚」，並呼籲「部長、市長別再吵了」，希望讓交通回歸交通，建議立即強化台鐵捷運化功能。
陳建宇說，王國材稱未來八堵站會有轉運站，可以方便基隆市民來此轉乘捷運，「表面看似有理，但實際上卻完全不接地氣」，更不知道基隆市民日常生活、通勤、通學族群移動要抵達目的地，所使用交通運具的誤謬決策。
他舉例，基隆火車站至南港站約19公里，依照台北捷運的費率標準，搭捷運票價約40元，但搭台鐵的電子票證只要25元，兩者行車時間大致相同。「請問長期通勤、通學族群會選用基隆捷運嗎？」
陳建宇說，如要興建第二階段基隆捷運，除原先425億元外，還會再加70億元，完工時依未來物價計恐將超過600億元，且面臨台鐵基隆八堵缐到底要廢除或保留問題。如不廢除，以台鐵現前基隆到台北乘客流量，再由台鐵及基隆捷運分流，「只會兩敗俱傷，大幅虧損國庫而已。這恐怕也是王部長為了兌現選舉芭樂票，不得不採取二階段興建的拖延戰術吧！」
他表示，如二階基隆捷運要進入基隆市，不論是否廢除台鐵基隆八堵線，現前存在的五大難題：路廊能否找到、拆遷可否克服、站體設計地點丶機廠位置、乘客量太少等，絕對要解決，解決時間要多久，王國材不能僅以一句「採高架方式設計」進入基隆市，含糊帶過，而不説清楚講明白。
陳建宇說，如能回歸專業，讓交通的還給交通。交通部如能立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐵的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇。從部分基隆市民的角度來看，最好是台鐵、基捷都要有，但從國家整體資源最妥適的運用來看，最好的決策一定是二擇一。
●陳建宇臉書全文：
部長市長大人們請別再吵了
真是歹戲拖棚。我無意講明基隆輕軌Tram-Train誰是始作俑者，但2016年基隆市長選舉，確實是某政黨侯選人的最重要政見，蔡總統也給予背書掛保證。經四年檢討，交通部明知基隆輕軌不可行，不反思提出近期可以提升臺鐵在基隆的經營效率與服務能力，並且強化在地公路及市區客運服務方案，竟反其道而行，直接以耗資更鉅大、效益待評估、營運必然虧損、子孫償不完債務的「基隆捷運」上埸，可以預見最後還會落得「台鐵」及「基捷」兩敗俱傷，政府滿盤皆輸的局面，這難道會是基隆市民及全國人民所樂見的嗎？
按王國材部長規畫，基隆捷運分兩階段興建，先建設「八堵到南港」，而「基隆到八堵」則放在第二階段，第二階段興建日期由基隆市民決定。此種決策真的讓人完全不知道「基隆捷運」是否有興建第二階段的一天，難怪台北柯市長會諷刺「基隆捷運不進基隆還叫基隆捷運」「輕軌騙局升級後只是更大的騙局」，這也讓基隆林市長火冒三丈反批「柯見不得基隆好」「見笑𨍭生氣」，更妙的是王部長還無聊來一句「柯市長有健忘症」，真讓人無言。
此外，縱如王部長所稱，未來八堵站會有轉運站，可以方便基隆市民來此轉乘捷運，表面看似有理，但實際上卻完全不接地氣，更不知道基隆市民日常生活、通勤、通學族群移動要抵達目的地，所使用交通運具的誤謬決策。
王部長可以問問基隆市民，他們已習慣從基隆火車站搭台鐵一路到台北生活圈，再轉乘各別特定市區公車路線或以其他運具抵達目的地，如今要他們改變習慣，重新摸索新的通勤、通學、生活模式，衝擊一定很大。更何況未來基隆市民如要搭基隆捷運，還要從基隆搭台鐵或公車到八堵站轉乘，而搭台鐵卻只要按班表搭乘即可一路到底，更不會有基隆捷運要站站停、行車慢、轉乘費時的問題。
另外，基隆至南港間目前共有9個火車站，一天的旅客人數約52,000人次（進站人數，以下同），其中，約有48%的旅次目的地是在台北車站以南，這些旅客將來不會選擇搭乘基隆捷運，也就是説推動基隆捷運潛在的旅客數也僅約27,000人次。
又如僅計算基隆至南港間也只有5個火車站是在基隆市轄區內，這5個火車站一天的旅客人數約20,000人次，其中，約有42%的目的地是在台北火車站以南，這些旅客將來也不會選擇搭乘基隆捷運，而會使用台鐵來通行。另外，若基隆火車站不納入基隆捷運服務，則基隆火車站目前一天約7,800人次的旅客也不會選擇基隆捷運，因此，將大幅降低基隆捷運的使用效益。
甚者，基隆火車站至南港站約19公里，依照台北捷運的費率標準，搭捷運的票價約40元，而採用台鐵的電子票證只要25元，至於行車時間方面，兩者的時間大致相同。請問長期通勤、通學族群會選用基隆捷運嗎？
此外，如要興建第二階段基隆捷運，除原先425億元外，還會再加70億元（完工時依未來物價計恐將超過600億元），而且還要面臨台鐵基隆八堵缐到底要廢除或保留問題。如不廢除，以台鐵現前基隆到台北乘客流量，再由台鐵及基隆捷運分流，只會兩敗俱傷，大幅虧損國庫而已。這恐怕也是王部長為了兌現選舉芭樂票，不得不採取二階段興建的拖延戰術吧！
當然，如二階基隆捷運要進入基隆市，不論是否廢除台鐵基隆八堵線，現前存在的五大難題：路廊能否找到、拆遷可否克服、站體設計地點丶機廠位置、乘客量太少等，絕對要解決，解決時間要多久，王部長不能僅以一句「採高架方式設計」進入基隆市，含糊帶過，而不説清楚講明白。
事實上如能回歸專業，讓交通的還給交通。交通部如能立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐵的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇，例如花點合理經費在台鐵基隆南港站之間，選擇幾個車站設置「待避、追越股道」，以利靈活調度快慢車，並且在上下班尖峰時段縮短火車班距為5至10分鐘，就能有效服務基隆市民，也就不必再砸大錢錯置國家整體資源去興建基隆捷運了。
當然從部分基隆市民的角度來看，最好是台鐵、基捷都要有，但從國家整體資源最妥適的運用來看，最好的決策一定是二擇一呀！
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