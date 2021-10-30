快訊

美國情報單位公開解密報告：恐永遠無法查明疫情源頭

綠拚公投四不同意 馬英九：四個都同意對台灣幫助最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前交長陳建宇再砲基捷曝5大難題 籲立即強化基北「台鐵捷運化」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部前部長陳建宇說，交通部如能立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐵的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇。本報資料照片
交通部前部長陳建宇說，交通部如能立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐵的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇。本報資料照片

交通部前部長陳建宇日前才因為現任交通部長王國材拋「環島高鐵不是夢」，在臉書砲轟是做「白日夢」。如今再針對基隆捷運議題質疑是「歹戲拖棚」，並呼籲「部長、市長別再吵了」，希望讓交通回歸交通，建議立即強化台鐵捷運化功能。

陳建宇說，王國材稱未來八堵站會有轉運站，可以方便基隆市民來此轉乘捷運，「表面看似有理，但實際上卻完全不接地氣」，更不知道基隆市民日常生活、通勤、通學族群移動要抵達目的地，所使用交通運具的誤謬決策。

他舉例，基隆火車站至南港站約19公里，依照台北捷運的費率標準，搭捷運票價約40元，但搭台鐵的電子票證只要25元，兩者行車時間大致相同。「請問長期通勤、通學族群會選用基隆捷運嗎？」

陳建宇說，如要興建第二階段基隆捷運，除原先425億元外，還會再加70億元，完工時依未來物價計恐將超過600億元，且面臨台鐵基隆八堵缐到底要廢除或保留問題。如不廢除，以台鐵現前基隆到台北乘客流量，再由台鐵及基隆捷運分流，「只會兩敗俱傷，大幅虧損國庫而已。這恐怕也是王部長為了兌現選舉芭樂票，不得不採取二階段興建的拖延戰術吧！」

他表示，如二階基隆捷運要進入基隆市，不論是否廢除台鐵基隆八堵線，現前存在的五大難題：路廊能否找到、拆遷可否克服、站體設計地點丶機廠位置、乘客量太少等，絕對要解決，解決時間要多久，王國材不能僅以一句「採高架方式設計」進入基隆市，含糊帶過，而不説清楚講明白。

陳建宇說，如能回歸專業，讓交通的還給交通。交通部如能立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐵的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇。從部分基隆市民的角度來看，最好是台鐵、基捷都要有，但從國家整體資源最妥適的運用來看，最好的決策一定是二擇一。

●陳建宇臉書全文：

部長市長大人們請別再吵了

真是歹戲拖棚。我無意講明基隆輕軌Tram-Train誰是始作俑者，但2016年基隆市長選舉，確實是某政黨侯選人的最重要政見，蔡總統也給予背書掛保證。經四年檢討，交通部明知基隆輕軌不可行，不反思提出近期可以提升臺鐵在基隆的經營效率與服務能力，並且強化在地公路及市區客運服務方案，竟反其道而行，直接以耗資更鉅大、效益待評估、營運必然虧損、子孫償不完債務的「基隆捷運」上埸，可以預見最後還會落得「台鐵」及「基捷」兩敗俱傷，政府滿盤皆輸的局面，這難道會是基隆市民及全國人民所樂見的嗎？

按王國材部長規畫，基隆捷運分兩階段興建，先建設「八堵到南港」，而「基隆到八堵」則放在第二階段，第二階段興建日期由基隆市民決定。此種決策真的讓人完全不知道「基隆捷運」是否有興建第二階段的一天，難怪台北柯市長會諷刺「基隆捷運不進基隆還叫基隆捷運」「輕軌騙局升級後只是更大的騙局」，這也讓基隆林市長火冒三丈反批「柯見不得基隆好」「見笑𨍭生氣」，更妙的是王部長還無聊來一句「柯市長有健忘症」，真讓人無言。

此外，縱如王部長所稱，未來八堵站會有轉運站，可以方便基隆市民來此轉乘捷運，表面看似有理，但實際上卻完全不接地氣，更不知道基隆市民日常生活、通勤、通學族群移動要抵達目的地，所使用交通運具的誤謬決策。

王部長可以問問基隆市民，他們已習慣從基隆火車站搭台鐵一路到台北生活圈，再轉乘各別特定市區公車路線或以其他運具抵達目的地，如今要他們改變習慣，重新摸索新的通勤、通學、生活模式，衝擊一定很大。更何況未來基隆市民如要搭基隆捷運，還要從基隆搭台鐵或公車到八堵站轉乘，而搭台鐵卻只要按班表搭乘即可一路到底，更不會有基隆捷運要站站停、行車慢、轉乘費時的問題。

另外，基隆至南港間目前共有9個火車站，一天的旅客人數約52,000人次（進站人數，以下同），其中，約有48%的旅次目的地是在台北車站以南，這些旅客將來不會選擇搭乘基隆捷運，也就是説推動基隆捷運潛在的旅客數也僅約27,000人次。

又如僅計算基隆至南港間也只有5個火車站是在基隆市轄區內，這5個火車站一天的旅客人數約20,000人次，其中，約有42%的目的地是在台北火車站以南，這些旅客將來也不會選擇搭乘基隆捷運，而會使用台鐵來通行。另外，若基隆火車站不納入基隆捷運服務，則基隆火車站目前一天約7,800人次的旅客也不會選擇基隆捷運，因此，將大幅降低基隆捷運的使用效益。

甚者，基隆火車站至南港站約19公里，依照台北捷運的費率標準，搭捷運的票價約40元，而採用台鐵的電子票證只要25元，至於行車時間方面，兩者的時間大致相同。請問長期通勤、通學族群會選用基隆捷運嗎？

此外，如要興建第二階段基隆捷運，除原先425億元外，還會再加70億元（完工時依未來物價計恐將超過600億元），而且還要面臨台鐵基隆八堵缐到底要廢除或保留問題。如不廢除，以台鐵現前基隆到台北乘客流量，再由台鐵及基隆捷運分流，只會兩敗俱傷，大幅虧損國庫而已。這恐怕也是王部長為了兌現選舉芭樂票，不得不採取二階段興建的拖延戰術吧！

當然，如二階基隆捷運要進入基隆市，不論是否廢除台鐵基隆八堵線，現前存在的五大難題：路廊能否找到、拆遷可否克服、站體設計地點丶機廠位置、乘客量太少等，絕對要解決，解決時間要多久，王部長不能僅以一句「採高架方式設計」進入基隆市，含糊帶過，而不説清楚講明白。

事實上如能回歸專業，讓交通的還給交通。交通部如能立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐵的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇，例如花點合理經費在台鐵基隆南港站之間，選擇幾個車站設置「待避、追越股道」，以利靈活調度快慢車，並且在上下班尖峰時段縮短火車班距為5至10分鐘，就能有效服務基隆市民，也就不必再砸大錢錯置國家整體資源去興建基隆捷運了。

當然從部分基隆市民的角度來看，最好是台鐵、基捷都要有，但從國家整體資源最妥適的運用來看，最好的決策一定是二擇一呀！

基隆捷運 台鐵 火車站

延伸閱讀

集7部大師經典作品 彩虹燈塔影展基隆開映

議員鄭文婷選基隆市長 民進黨市黨部、蔡適應皆表尊重

民進黨內鬨？律師議員鄭文婷參選基隆市長 蔡適應有對手

基隆輕軌變捷運？柯文哲：「這種幹話我講不出來」

相關新聞

面臨孤獨死 台南獨老增加冠六都

台南市近3年老年人口每年以至少1萬人的速度攀升，總人口數卻持續下滑，台南「獨居老人宅」近10年增加率為六都之冠；議員直指...

愛與回饋 9人獲醫奉獎

第卅一屆醫療奉獻獎今在圓山飯店舉辦頒獎典禮。個人獎獲獎人之一開業牙醫黃常智，長年替愛滋病受刑人看牙，受刑人出獄後仍會協助...

高雄港大港橋 11月起封閉45天

高雄港大港橋11月1日起配合台灣港務公司及高雄港區土地開發公司於高雄港蓬萊港區倉7至倉10之工程施作，封閉蓬萊側引道柵欄...

今年冬天會很冷？ 彭啟明：目前偏暖機率高

今年冬天會很冷？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年雖是反聖嬰年，但並沒有特別冷的訊號出現，目...

地震來了先發文再說！地牛翻身你的第一個反應是什麼？

10月24日午後國家級警報大響！下午1時11分宜蘭南澳發生芮氏規模6.5地震，造成全台搖晃超有感，當時的你是奪門而出，還是上PTT搶發「地震文」呢？

前交長陳建宇再砲基捷曝5大難題 籲立即強化基北「台鐵捷運化」

交通部前部長陳建宇日前才因為現任交通部長王國材拋「環島高鐵不是夢」，在臉書砲轟是做「白日夢」。如今再針對基隆捷運議題質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。