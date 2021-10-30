前交長陳建宇再砲基捷曝5大難題 籲立即強化基北「台鐵捷運化」

交通部前部長陳建宇日前才因為現任交通部長王國材拋「環島高鐵不是夢」，在臉書砲轟是做「白日夢」。如今再針對基隆捷運議題質疑是「歹戲拖棚」，並呼籲「部長、市長別再吵了」，希望讓交通回歸交通，建議立即強化台鐵捷運化功能。

陳建宇說，王國材稱未來八堵站會有轉運站，可以方便基隆市民來此轉乘捷運，「表面看似有理，但實際上卻完全不接地氣」，更不知道基隆市民日常生活、通勤、通學族群移動要抵達目的地，所使用交通運具的誤謬決策。

他舉例，基隆火車站至南港站約19公里，依照台北捷運的費率標準，搭捷運票價約40元，但搭台鐵的電子票證只要25元，兩者行車時間大致相同。「請問長期通勤、通學族群會選用基隆捷運嗎？」

陳建宇說，如要興建第二階段基隆捷運，除原先425億元外，還會再加70億元，完工時依未來物價計恐將超過600億元，且面臨台鐵基隆八堵缐到底要廢除或保留問題。如不廢除，以台鐵現前基隆到台北乘客流量，再由台鐵及基隆捷運分流，「只會兩敗俱傷，大幅虧損國庫而已。這恐怕也是王部長為了兌現選舉芭樂票，不得不採取二階段興建的拖延戰術吧！」

他表示，如二階基隆捷運要進入基隆市，不論是否廢除台鐵基隆八堵線，現前存在的五大難題：路廊能否找到、拆遷可否克服、站體設計地點丶機廠位置、乘客量太少等，絕對要解決，解決時間要多久，王國材不能僅以一句「採高架方式設計」進入基隆市，含糊帶過，而不説清楚講明白。

陳建宇說，如能回歸專業，讓交通的還給交通。交通部如能立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐵的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇。從部分基隆市民的角度來看，最好是台鐵、基捷都要有，但從國家整體資源最妥適的運用來看，最好的決策一定是二擇一。