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東雨西晴 吳德榮：下周四起天氣型態改變

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲（ECMWF）模式，模擬下周三20時地面風場，仍盛行東北季風（左圖）；下周四20時已轉為東南風（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）模式，模擬下周三20時地面風場，仍盛行東北季風（左圖）；下周四20時已轉為東南風（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北季風持續至下周三，都是東雨西晴、早晚偏涼的天氣，只有大台北東側比較有變化；下周四起東北風逐漸轉東南風，持續多日的天氣型態改變。

今天的東北季風，水氣不多，東半部有局部短暫雨，北海岸偶有零星短暫雨，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定；白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。北部19至27度，中部18至32度，南部19至32度，東部19至30度。

吳德榮說，明天至下周三仍受東北季風影響，水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨，大台北西側雲量略增，桃園以南為晴時多雲的天氣。

冷空氣略減弱，早晚仍偏涼，各地區最低氣溫約在19至21度；白天高溫變化不大，北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。

吳德榮說，下周四東北風逐漸轉東南風，氣溫回升，山區午後及東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮 桃園

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