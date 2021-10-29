產後憂鬱症高達2成 立委籲產檢、產後回診納心理諮商

民進黨立委陳秀寶、時代力量立委王婉諭今舉行記者會指出，據醫學中心統計，台灣約有50%至80%的媽媽於產後3至4天內發生產後情緒障礙，高達20%的媽媽於產後6周內會發生產後憂鬱症，呼籲衛福部應重視孕產婦憂鬱問題，並評估將孕產婦心理諮商納入第三孕期產檢與產後一個月回診的檢查項目。

陳秀寳指出，孕產婦因產後憂鬱傷人或自傷的新聞不少見，現有機制將孕產婦的心理健康列為衛教項目，但效果有限，皆期望孕產婦自行發動協助，但孕產婦在產後身體恢復與新生兒照護的挑戰環繞下，大多都選擇忽視自己的情緒，「怎麼還能要求孕產婦自己接住自己？」

王婉諭說明，根據國健署資料，產後憂鬱症的發生率有10%到20%，產後情緒低落有30%至80%，根據民團統計，第二胎的產後憂鬱狀況發生率更高，但醫療衛生體系較多注重在身體與生理健康，相對忽視心理健康，應該透過產檢、月子中心等，讓這些心理健康高風險的孕產婦得到支持。她也提出推動育兒互助團的概念，希望提供核心家庭家長喘息的機會。

諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群以臨床經驗指出，社會上針對女性與媽媽的期待，或是孕產婦自我的期許，都會將其推進無助與無望的狀況，甚至是需要安胎的媽媽也會讓憂鬱的症狀更嚴重，但目前大多數的媽媽選擇忽視，不但不會讓情緒消失，反而更有可能演變成憂鬱症，需要社會的關心。

國健署婦幼建康組科長曾桂琴說明，孕婦手冊內有提供兩題產檢自我檢核的題項，產檢期間若婦產科醫師認為有需要，會轉介精神科提供相關診斷，有關孕產婦心理健康議題，尊重心理衛生專業，國健署都會配合。衛福部心口司科長廖敏桂說明，關於孕產婦心理健康納入產檢項目，之前即有專家會議提出討論，因後續跨司署與預算的問題停滯，但針對孕產婦心理衛生，依然有做出許多宣導的影片與紙本文宣，會對孕產婦的心理健康繼續努力。