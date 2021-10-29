樂活更年期有辦法！ 自我檢測多諮詢

婦女面對更年期如何保持健康與快樂的心態？更年期健康學會理事長李奇龍表示，平常就要注意心情起伏、經期正常與否，自我檢測更年期是否到來。另外，學會也有服務專線，提供更年期諮詢。

更年期注意力不集中

10月為國際更年期關懷月。國民健康署繼26日向全國女性呼籲，關心更年期的體型變化，注重脂肪堆積而影響身體代謝；再於29日邀請李奇龍介紹更年期各種症狀與更年期諮詢服務的成效。

李奇龍根據數據表示，婦女經歷更年期將產生許多身、心理的變化，包括注意力不集中、易疲倦、失眠、沮喪或情緒起伏與背痛等症狀。他也說，女性要確定自己是否進入更年期，可用「3不5時」的檢驗標準來自我檢測。更年期健康學會也有專線，提供女性更年期諮詢服務。

過去為職業婦女的黃女士分享，因為突然出現潮紅、盜汗等症狀，經過同學提醒，才發現自己可能到了更年期。在經過與諮詢人員討論後，開始定期回診及參加更年期成長營，並透過打太極拳減緩更年期的不適。

樂活更年有口訣

國民健健康署提供健康口訣「心動舒食」，幫助更年期婦女緩減更年期造成不適。第一，與親人朋友談「心」，也可撥打「更年期諮詢專線；第二，規律運「動」，可進行強度較低的運動，如健走、騎腳踏車等，增加骨質和肌肉的密度；第三，以樂觀的態度「舒」緩壓力，進行溫和放鬆的方式；最後，採用多攝取低油、低糖與高纖的飲「食」原則。

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