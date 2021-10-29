北市男子確診漢他病毒出血熱 接觸者32人無症狀

台北市衛生局今天公布一例漢他病毒出血熱確診病例，為30多歲男性，近期在活動範圍曾發現老鼠，接觸者32人無疑似症狀，衛生局已布放鼠籠，預計11月1日進行周邊環境清消。

台北市衛生局發布新聞稿表示，30多歲男性確診漢他病毒出血熱，是台北市今年繼8月13日出現首例確診個案後第2例，全國累計確診9例。

衛生局疾病管制科長張惠美向中央社記者表示，個案近期曾在平常活動範圍內發現老鼠出沒，雖然不曾與老鼠接觸，但因漢他病毒出血熱的傳染途徑除了遭帶病毒的老鼠咬到之外，還包含經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體等，研判是因此遭到感染。

衛生局指出，個案13日因發燒、腹瀉等症狀就醫確診，目前住院治療中，同住接觸者2人及職場接觸者30人無疑似症狀，已進行疫情調查及衛教等防治措施。

衛生局表示，將在相關地點布放鼠籠至10月31日，如有抓獲老鼠將進行檢驗，並預計於11月1日進行周邊環境清消。

衛生局呼籲，漢他病毒出血熱早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、出血等，後期症狀可能出現急性腎衰竭、呼吸窘迫等，如民眾出現相關症狀，應儘速就醫並主動告知相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

衛生局提醒民眾落實居家防鼠3絕招「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，用過的餐盒、廚餘、食物等不可隨意丟棄，以免招致鼠患，社區公共區域應加強環境清潔工作及修補紗窗門、封住鼠洞等防鼠措施，避免鼠類進入屋內。