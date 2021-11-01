最爆笑的地味萬聖節、蝦皮購物11.11最強購物節來啦！

在成人網站上教微積分的人（左）、山邊提醒路人不要亂丟垃圾的土地公（右），日常生活的人物，在地味萬聖節都成為主角。 圖／蝦皮購物提供

「在成人網站上教微積分的人」、「山邊提醒路人不要亂丟垃圾的土地公」…讓人從頭笑到尾的第三屆蝦皮購物「地味萬聖節」在網路熱燒！接著登場的，是全台矚目的蝦皮購物 11.11最強購物節，除有2021年超狂$0免運券11張，早鳥領券再玩遊戲即可天天抽iPhone 13，越早領抽獎機會越多！

紅到國外的地味萬聖節提到萬聖節，不少人都會想到華麗裝扮的歡樂氣氛，但近年來，主打平凡低調cosplay風格的「地味萬聖節」越來越受歡迎，參加者透過裝扮成生活中不起眼，但一眼就能知道的人物，藉由生活共感以及反差感帶來樂趣 。

為迎接萬聖節，以及緊接著來臨的蝦皮購物 11.11最強購物節，蝦皮購物「地味萬聖節」連續三年創造發燒話題，去年「收到老婆驚喜但去年結紮的男子」、「清心全糖不夠甜的台南人」等裝扮貼文爆紅，吸引多家媒體自主轉發，不僅在台灣發酵也紅到國外，如微博、9gag、推特，成為年度話題貼文，更成功帶動蝦皮購物11.11最強購物節銷售。

只有蝦皮才能超越蝦皮！蝦皮購物第三屆「地味萬聖節」今年盛大舉辦，蝦皮員工們各個卯足全力腦洞大開，發想cos各種搞怪裝扮，「在成人網站上教微積分的人」、「山邊提醒路人不要亂丟垃圾的土地公」等造型讓人廢到笑，創意更勝往年！

在成人網站上教微積分的人近來爆紅，立刻成為地味萬聖節裝扮主角。 圖／蝦皮購物提供

「太好笑了！」、「跟風速度太強了！」超有時事梗的微積分老師裝扮，讓網友笑到流眼淚；在台灣大街小巷都可見的「不要亂丟垃圾」警語，透過土地公裝扮加持更是超越經典，網友紛紛留言「下次牆壁上要貼這張！」

大街小巷常可見的警語「偷丟垃圾神明在看」，濃濃台灣味也成為今年地味萬聖節主題。 圖／蝦皮購物提供

觀光區域提醒要戴口罩的某服務處幹部，完全展現疫情日常。 圖／蝦皮購物提供

今年疫情延燒，口罩成為人人必備物品，「觀光區提醒要戴口罩的某服務處幹部」是台灣的日常，也是今年陪伴大家度過疫情的重要防疫人員；「颱風天雨傘開花堅決要嗑包子的女子」流線型的髮型，加上嗑包子的到味表情，都讓人忍不住瘋狂轉發分享，「根本經典重現！」。

颱風天雨傘開花堅決要嗑包子的女子，超到味表情和裝扮，贏得一致好評。 圖／蝦皮購物提供

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