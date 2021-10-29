台灣兒童心臟學之父、守護偏鄉熱血醫 獲醫療奉獻獎

「台灣兒童心臟學之父」呂鴻基開創國內多項兒童心臟手術，建立新生兒心電圖標準；熱血醫師林俊龍、陳玉祥、鄭立智與護理師鄭聿淩投身偏鄉，他們都是今年醫療奉獻獎得主。

由衛生福利部指導，立法院厚生會舉辦的第31屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動，今天下午舉行記者會，介紹得獎人及得獎事蹟。

本屆醫療奉獻獎共有59件參選，選出個人醫療奉獻獎8名、特殊貢獻獎1名、團體醫療奉獻獎1名。

個人醫療奉獻獎得獎人分別是被譽為「台灣兒童心臟學之父」的台大醫學院名譽教授呂鴻基、佛教慈濟醫療財團法人執行長林俊龍、台北榮民總醫院兒童醫學部主任牛道明、護理師鄭聿淩、牙醫師黃常智、耳鼻喉科醫師陳玉祥、眼科醫師鄭立智與天主教修士韓國乾。

特殊貢獻獎得獎人為前衛生署長葉金川，團體醫療奉獻獎得獎則是屏東基督教醫院的馬拉威工作團隊。

厚生會介紹，呂鴻基推動成立中華民國心臟病兒童基金會，親自監督或執行兒童心導管手術超過5000次，首開先例兒童心導管、心瓣膜及血管氣球整形等多項手術，並建立台灣正常新生兒的心電圖標準。

厚生會指出，林俊龍參與無數國際義診，持續服務花蓮、嘉義大林等偏鄉，推動以病人為中心的全人醫療；牛道明致力於罕見疾病的治療照護及臨床研究工作，在心臟型法布瑞氏症得治療和研究成果，達到世界頂尖水準。

鄭聿淩積極改善偏鄉教育，幫助偏鄉兒童早期發展，率先執行醫病共享決策，以糖尿病為介入族群；黃常智醫師長期於屏東監獄看診20年，每診幾乎都會有愛滋病患，於弱勢居多的屏東內埔鄉龍泉村開業，服務許多中低收、榮民等遠道而來病人。

厚生會提到，陳玉祥投身偏鄉，培育東部醫師人才，解決醫師荒，帶領台東基督教醫院成為花東唯一地區教學醫院，近年醫師人數更成長60%。

鄭立智深感恆春眼科醫師的缺乏，決定獨身自紐西蘭回台至恆春服務，初來時為這個被稱為「瞎子村」的失明病患，因受到醫治而重見光明；韓國乾則是赴澎湖服務，協助當地復健相關工作。

厚生會表示，特殊貢獻獎得獎人葉金川是著名的抗SARS英雄。他成立全民健保籌備處，負責健保開辦前置作業，推動健保資訊系統、支付標準，為健保制度訂下基礎，開創醫療分級、評鑑及專科制度，提升山地離島醫療品質，對台灣公衛體系貢獻卓著。

屏東基督教醫院馬拉威工作團隊自民國91年承接台灣駐馬國的國際醫療衛生服務，針對當地醫療投入愛滋病患治療及研究，成立愛滋病彩虹門診，至去年底已服務超過1萬5000名愛滋病患，並與國際組織合作開發愛滋病電子資料系統及藥庫資訊系統。

民國97年與馬拉威斷交，為延續服務，團隊特別與挪威國際路加組織簽訂合作備忘錄，以國際非政府組織的方式重回馬拉威，團隊成員中許多為馬國當地人才，以聘用當地人服務當地人為宗旨，培養使其能人助自助。

厚生會表示，第31屆醫療奉獻獎頒獎典禮於明天下午在圓山大飯店舉行，表揚這些為民眾健康默默奉獻的醫療無名英雄。