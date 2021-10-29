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31屆醫奉獎9人、1團體獲獎 總統蔡英文揭3大醫療挑戰

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
31屆醫奉獎9人1團體獲獎，總統蔡英文更揭露3大醫療挑戰。記者沈能元／台北報導
31屆醫奉獎9人1團體獲獎，總統蔡英文更揭露3大醫療挑戰。記者沈能元／台北報導

「抗煞微不足道，推動健保能救更多人」，被譽為抗煞英雄的前衛生署署長葉金川如此說道，為第31屆醫療奉獻獎說出最感性的話，醫病醫人才是所有仁醫的終身職責。總統蔡英文今接見醫奉獎得主時，更揭露現今偏鄉醫療、長照及精神疾患就醫為國內醫療3大挑戰。

第31屆醫療奉獻獎由衛生福利部指導，立法院厚生會、聯合報系、TVBS無線衛星電視台、國際厚生數位科技股份有限公司，財團法人厚生基金會承辦選拔暨表揚活動」，將於今、明兩日舉行記者會、晉見總統及立法院長及頒獎典禮等。

抗煞英雄葉金川於此屆醫奉獎獲頒特殊貢獻獎，另有包括兒童心臟學之父－呂鴻基在內，共8名於醫療、公衛領域有卓越奉獻的仁醫獲頒個人獎，以及屏基馬拉威團隊獲頒團體獎。

總統蔡英文接見醫奉獎得主時，一併感謝全國醫療人員努力的投入，才能讓新冠疫苗第一劑覆蓋率提早突破7成。蔡也回應得獎者們的提問說，偏鄉醫療、長照及精神疾患就醫是目前醫療3大挑戰。

慈濟醫療法人執行長林俊龍向蔡英文建議，為了環保及健康，政府應積極鼓勵素食。蔡英文當場請衛福部次長石崇良研究，吃素者是否可獲健保費折扣?但她也說，如何認定誰吃素恐怕有困難，但衛福部確實可考慮提倡鼓勵國人多素食。石崇良說，也許可以從鼓勵每周一天素食日做起。

另立法院長游錫堃接見得獎者時，厚生會會長、立委黃秀芳感謝厚生會創會會長黃明和與協辦單位的努力，讓醫奉獎得以舉辦31年，未來還能繼續下去，跟更多得獎者說謝謝。

秘書長、立委吳玉琴說，醫奉獎選拔非常困難，因被推薦的人很多，大家的奉獻事蹟也都很動人；作為評審人員很難選擇。但選出來的得獎者都實至名歸。尤其很多得獎者是到國外協助國際援助醫療，就像當年很多外國醫療人員來台奉獻一樣。她忍不住要對得獎者說，「有您們真好」。

聯合報社長游美月也引用游錫堃說法，「慈悲的人是最大的勇者」，醫奉獎得主們正是身體力行者。做為媒體非常榮幸可以跟著得獎者的腳蹤去到台灣各地，把偏鄉醫療的困難及醫療人員美好的付出，以報導讓更多人知曉。

蔡英文 立法院 偏鄉

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