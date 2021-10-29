高鐵辦捐血活動場次曝光 捐一袋就送自動摺傘

為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，台灣高鐵公司說，10月22日起，一直到明年1月14日，在沿線11個車站及高鐵總公司（南港軟體園區）舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。為鼓勵民眾樂捐，只要捐血一袋就送台灣高鐵自動摺傘。

高鐵表示，活動自2012年舉辦以來已邁入第十年，累計超過1萬2千名捐血人熱血參與，共募集近1萬4千袋捐血量。呼籲大家把愛心化為實際行動，讓血庫存量能夠供給無虞。

同時，為了鼓勵挽袖樂捐，高鐵說特別推出台灣高鐵自動摺傘，為所有付出愛心的捐血人遮風避雨擋烈陽。捐出一袋熱血即獲傘乙支，捐出第二袋則有其他精美贈品任君挑選，各站數量有限，送完為止。

高鐵說，該公益活動於10月22日從台北站開始，透過各站接力的方式，預定於明年01月14日桃園站告一段落。昂

高鐵說，董事長江耀宗特別身體力行帶頭挽袖捐血，號召全體同仁貢獻愛心，更呼籲熱心民眾一同加入捐血行列，希望透過全線接力的方式，幫助更多人獲得最即時醫療援助。

高鐵希望，藉由接續舉辦的12場捐血活動，減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力。