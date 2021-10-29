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高鐵辦捐血活動場次曝光 捐一袋就送自動摺傘
為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，台灣高鐵公司說，10月22日起，一直到明年1月14日，在沿線11個車站及高鐵總公司（南港軟體園區）舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。為鼓勵民眾樂捐，只要捐血一袋就送台灣高鐵自動摺傘。
高鐵表示，活動自2012年舉辦以來已邁入第十年，累計超過1萬2千名捐血人熱血參與，共募集近1萬4千袋捐血量。呼籲大家把愛心化為實際行動，讓血庫存量能夠供給無虞。
同時，為了鼓勵挽袖樂捐，高鐵說特別推出台灣高鐵自動摺傘，為所有付出愛心的捐血人遮風避雨擋烈陽。捐出一袋熱血即獲傘乙支，捐出第二袋則有其他精美贈品任君挑選，各站數量有限，送完為止。
高鐵說，該公益活動於10月22日從台北站開始，透過各站接力的方式，預定於明年01月14日桃園站告一段落。昂
高鐵說，董事長江耀宗特別身體力行帶頭挽袖捐血，號召全體同仁貢獻愛心，更呼籲熱心民眾一同加入捐血行列，希望透過全線接力的方式，幫助更多人獲得最即時醫療援助。
高鐵希望，藉由接續舉辦的12場捐血活動，減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力。
高鐵說，鑑於全球疫情擴大，中央流行疫情指揮中心宣布所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天且為了用血安全，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另如有曾被確診感染新冠肺炎而治療痊癒者及曾與確定病例密切接觸者，亦暫緩捐血28天，另凡接受疫苗者不受暫緩捐血限制（限mRNA、腺病毒載體及蛋白次單位(重組蛋白)疫苗）。
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