麻辣控必看！網友最推這間麻辣鍋店

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「連鎖麻辣鍋店」話題近三個月的網路聲量，帶您了解七大人氣麻辣鍋店有哪些。

天氣逐漸轉涼，最適合相約朋友一起吃鍋，尤其對喜歡吃辣的民眾而言，麻辣鍋絕對是首選！快來看看哪些連鎖麻辣鍋店受到網友熱議吧！

在眾多麻辣鍋店中，以貼心服務聞名的「海底撈」，受到不少網友關注，而日前就有一篇「海底撈的服務是不是真的很厲害？」的貼文，引來民眾紛紛表示「海底撈就是吃服務的」、「只差沒有幫顧客付錢而已」，另外，海底撈的甜點也是備受民眾喜愛，不少網友大推表示「銀絲卷好吃」、「紅糖糍粑！不膩口好吃」等。

7大人氣麻辣鍋店網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「小蒙牛」則是因前陣子推出的「憑疫苗預約登記畫面內用打折」活動，備受網友熱議，有民眾大讚「太棒了我女兒她們也同享優惠，大家訂起來」、「支持鼓勵優惠！」，但也有網友表示無法預約疫苗也不是他們的選擇，認為此活動有瑕疵。

另方面，同為馬辣旗下的「新馬辣」及「馬辣」，也是許多民眾關注的焦點。「新馬辣」因近期推出的「防疫套餐」備受討論，不少網友表示「每日限量，好難訂」、「麻辣鍋真的在家也是好吃！」；「馬辣」則是因提供的哈根達斯口味眾多，而成為一大特色，不少網友表示「馬辣根本是冰店」、「馬辣系列真的口味吃到你怕」。

濃郁的麻辣湯底，加上鮮嫩鴨血，在天冷的日子裡吃上麻辣鍋，絕對是一大享受，了解各家麻辣鍋店的特色後，準備去大啖一波吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》