168斷食瘋傳？網友減重理由各不同

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月有關「減重」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大飲食減重法，以及五大減重理由有哪些。

近年來，減重與健身成為熱門話題，儼然成了全民運動，各種減重方式隨之興起。而隨著醫學研究的進展，不少飲食應用被認為是有助於疾病的治療。其中，又如「生酮」、「低碳」及「間歇性斷食」等飲食治療法也在不少醫學研究中被證實可用於避免或治療肥胖。此後，藉由「調整飲食」達到減重目的等話題也在網路社群中迅速發酵。

調整飲食來減重，168斷食最受矚

有不少的飲食減重法起源自醫學臨床的疾病治療研究，其中近期最受到網友熱議的無非是受過不少醫學臨床試驗與討論的「間歇性斷食」。

網友熱議5大飲食減重法網路聲量排行 Social Lab社群實驗室 製圖

間歇性斷食屬輕斷食的一種，是藉由拉長空腹時間，轉化身體獲取能量的方式。相比過往民間「挨餓不吃」的極端節食方式，間歇性斷食因手法較為溫和、採行門檻也較低，更被網友稱作「懶人減肥法」，其中又以「168斷食」最為人熟知。這種透過分配進食時間，控制熱量攝取，有網友就表示「算是很無痛的減肥法」、「有效，瘦了幾公斤」等。

其他如「減醣」、「生酮」、「211餐盤」等飲食減重方式也受到網友討論。不少網友表示這些利用改變飲食習慣、而進一步達到減重目的的方式，也間接改善了自己的健康問題，如有實行減醣的網友表示「戒掉含糖飲料和精緻澱粉後就瘦了」、「透過減醣改善高血糖問題」等，更有網友表示「168+減醣有用」、「我211+168感覺輕輕鬆鬆」等，表示自己採行「混搭」的減重方式。

網友減重為健康，也為肌肉線條

減重不僅是追求身體健康，也能讓自己變得煥然一新，更有自信。觀察網友熱議的五大減重理由，許多網友表示自己是「為了身體健康」才開始減重，不少網友提到自己因「胖到快有慢性病」、「體檢報告出來說我脂肪肝，當下立馬開始減」，更有網友提到自己在減重後「身體各項指數回歸正常」，得以重拾健康。

網友熱議5大減重理由網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，也有網友提到自己減重的理由是為了「練肌肉體態」，認為先減下身體多餘的重量後才好進一步練線條。

另方面，當大眾審美標準崇尚「高瘦美」，許多體重基數較大者也會面臨「來自社會壓力」的影響，如有網友提到「自己曾因為太胖被欺負」、「因為受到言語霸凌而立志減肥」，表示自己因為較胖的身形而被同儕嘲弄，欲透過減重擺脫來自社會的異樣眼光。還有網友是因為「想要穿衣服好看」，或想穿回以前的小號衣服才下立減重決心，更有部分民眾是因為「跟人比賽」，才開始減重。

不論是出於何種原因想減重，在追求健康與美麗時，別忘記要依照身體狀況來選擇最適合自己的減重方法，畢竟不傷身的健康減重，才能達到生理心理真正的平衡。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》