蔡英文接見醫療奉獻獎得獎人 盼共同提升台灣醫療環境

蔡英文總統今天下午接見「第31屆醫療奉獻獎得獎人及家屬」，感謝醫療奉獻獎得主長期在醫療資源缺乏地區或特殊醫療工作崗位上的付出，也期盼透過得獎者的事蹟，未來能引領更多人投入醫療前線，政府也會和大家一起努力，提升臺灣醫療環境，讓民眾得到更好的照顧。

蔡總統表示，昨天台灣第一劑疫苗接種人口涵蓋率已達七成，提前達標，要藉這個機會向所有協助施打疫苗的醫護人員，以及中央、地方共同投入工作的同仁們，表達最大的敬意，因為有醫護人員犧牲假日、不斷衝刺，才有今天的成果，感謝大家的辛勞付出。

蔡總統說，今天現場也有幾位令人非常敬佩的醫護工作者，有好幾位在醫療資源缺乏的地區，或在特殊醫療工作崗位上，長期默默付出，守護著民眾的健康，像是投入兒童醫療的醫師呂鴻基，開創多項兒童心臟相關手術先例，是台灣兒童心臟學之父；以及牛道明醫師改寫世界新生兒罕病治療準則，成立台灣第一個罕病聯合門診，讓罕病患者不用在各科之間奔波求診。

蔡總統進一步說明，還有多位投入偏鄉醫療的醫護夥伴，醫師林俊龍長期培育偏鄉醫療人才，推動遠距智慧醫療與視訊會診，讓患者不用舟車勞頓；在衛生所服務的鄭聿淩護理師，在地方積極改善偏鄉教育，幫助偏鄉兒童早期發展。

蔡總統指出，回到屏東故鄉服務的醫師黃常智，選擇在內埔鄉龍泉村開業，照顧鄉親的口腔健康；醫師陳玉祥過去參與偏鄉義診時，看見偏鄉醫療資源缺乏，決定親身投入，成為台東基督教醫院首位耳鼻喉科醫師；同樣地，醫師鄭立智也是看見恆春眼科醫師的缺乏，特別回國到恆春基督教醫院服務；來自澎湖惠民醫院的韓國乾修士，不僅長期協助復健師為民服務，也主動考取多種執照，來幫忙院內的各項工作。

蔡總統表示，「團體醫療奉獻獎」得主是屏東基督教醫院馬拉威工作團隊，他們在馬拉威所做的醫療衛生服務，不只幫助在地提升醫療品質，也讓國際看到台灣的良善。此外，第31屆「個人特殊貢獻獎」得獎人教授葉金川，雖然不在現場，她也在此感謝葉金川為台灣公衛體系的付出。