懷舊典藏新高度 報時光電影報版NFT話題開賣

「NFT」無疑是今年以來最風風火火的名詞，這種新型態的收藏形式，在第三季交易量已一舉衝破100億美元，不但在全球掀起熱潮，國內的大型IP也紛紛進場。舉凡藝術家朱銘、歌手周興哲、設計師聶永貞，或戲劇類的國際橋牌社，都在今年陸續發行了屬於自己的NFT。「聯合線上」旗下專注經營懷舊平台與質感生活的「報時光」品牌，也以1950年代至1970年的報紙電影版為主題，從11/2（二）起推出全球首個電影報版NFT系列──「時光大戲院」。

所謂NFT (Non-fungible Token)，中文譯為「非同質化代幣」，是運用不可竄改、公開透明的區塊鏈技術，賦予每一個數位收藏品獨一無二的數位身分證，也讓擁有者可以證明其所有權。此外，NFT還可以簡單輕易地透過交易平台，與全球的藏家進行收藏品的交換交易，不再需要複雜的郵寄、鑑定程序，這種新型態的收藏方式，也為全球收藏界帶來革命。

甫慶祝70周年慶的聯合報系，是臺灣最資深的媒體集團，擁有豐富的文化典藏資料庫，保存了臺灣歷史上許多珍貴的印記。本次與國內最大的NFT平台「Jcard 這咖」合作，特別推出一系列「時光大戲院」電影報版NFT，探索1950年代至1970年的報版文化。除了是全球首個以報紙電影廣告為主題、結合區塊鏈技術發行NFT收藏品的媒體外，透過那個年代《聯合報》持續刊登的鋅版電影廣告，也帶領懷舊迷、電影研究者乃至一般喜愛電影的普羅大眾，一窺數十年前臺灣精采的電影生活，重新發現其中多元的面貌。

1950年代至1970年《聯合報》持續刊登的鋅版電影廣告，紀錄了一個時代精采的電影生活。（圖／報時光提供）

從早年的電影廣告中，可以發現歐美大卡司強片、本土臺語電影，甚至與保守年代形成對比的情慾異色片等類型各異的片單，可見當時的電影生活已非常豐富。「時光大戲院」NFT以此為背景，將限量發行三款不同題材的電影報版NFT，包括由知名影評人「膝關節」特選、全球限量6組的「復古潮經典：熱情如火」NFT，保存了1959年9月15日瑪麗蓮夢露同名電影在臺上映的珍貴報版紀錄；還有以《瘋女十八年》等社會寫實臺語片為代表的「當代瞳鈴眼」系列，以及收集《凡爾賽宮艷史》、《歐洲夜生活》等各國豔情片的「電影迷情」系列等。透過不同電影風貌的呈現，展示當時報紙電影版的文化價值，並以NFT數位收藏的形式永久流傳。本次NFT發行也為熱情粉絲準備了集卡贈獎的好康，集齊同系列所有報版的收藏家，將額外獲得一張特別版NFT的空投。

藉由將充滿文化趣味的電影報版轉化為NFT，「報時光」希望將「懷舊」與「典藏」的概念和生活方式延伸至數位世界，令舊時代的結晶重新為今日帶來靈感。

「時光大戲院」電影報版NFT已於11/2（二）在「Jcard 這咖」NFT平台開賣：https://www.jcard.io/life/en/UDN