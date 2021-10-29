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大賣場可望開放試吃 防疫指引待經濟部研議

中央社 / 台北29日電

防疫規定持續鬆綁，中央流行疫情指揮中心今天宣布演講、學校授課可有條件免戴口罩，另原則同意開放大賣場試吃，但相關規定還有待經濟部進一步研議。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，指揮中心昨天宣布11月2日起進一步鬆綁防疫措施，包含台鐵及高鐵開放飲食、KTV唱歌可脫口罩、八大行業有條件開放等。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心已於10月開放電視主播播報時可免戴口罩，今天起將進一步延伸到談話性節目、直播、演講、錄影主持、致詞、演講、學校授課等相關工作與活動，只要能維持社交距離或有適當隔板等設備，都可不用戴口罩。

有媒體詢問，在口罩規定逐步鬆綁後，百貨量販通路能否開放試吃，以及夜市能否開放邊走邊吃。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經濟部早已針對百貨賣場、夜市等訂出防疫指引，指揮中心原則同意開放試吃，夜市邊走邊吃主要是衛生條件考量，但相關規定是否鬆綁，有待主責機關經濟部進一步研議，指揮中心尊重經濟部最後決定。

宗教活動方面，繼10月初開放進香團、住宿活動後，行政院昨天宣布將再鬆綁，包括遶境、遊行、徒步進香等。

陳宗彥表示，這次原則同意遶境、遊行等類似活動可開放，但主辦單位須提防疫計畫，並請地方民政衛政單位協助檢視，希望在有防疫計畫狀況下進行。

因應產業缺工，指揮中心正跨部會研擬鬆綁移工入境措施，有完整施打COVID-19疫苗者將優先入境。

陳宗彥指出，近期國內業者確實有專案提供人力的需求，但整體開放規劃將由跨部會進行盤點研議，等相關措施配套完成後會適時開放。

指揮中心預計11月16日起開放有陪侍八大行業，但媒體擔憂，如何落實稽查恐成隱憂。陳宗彥說，以往八大行業大多是跨局處聯合稽查，不會只有警政單位，執勤上都有豐富經驗可辨別。

口罩 陳宗彥

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