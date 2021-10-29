台中1蛋製品多重藥物殘留 裁罰畜牧場3萬元

台中市食品藥物安全處今天公布，食安處蛋製品稽查專案查核台中市16家蛋製品製造業者，其中1家烏日區業者的原料雞蛋，檢出動物用藥多重殘留，包括三甲氧芐氨嘧啶、磺胺一甲氧嘧啶都超標，已移請源頭嘉義縣政府衛生局依違反動物用藥品管理法，裁處飼養畜牧場3萬元。

食安處說，此次蛋製品稽查專案針對台中市液蛋、皮蛋及鹹蛋等業者查核，稽查重點包含食品業者登錄、食品良好作業規範準則及原料蛋來源及使用情形等，其中4家作業場所有部分缺失，包含排水溝不潔、洗選機台髒汙等，經限期改善，複查時都完成改善。

食安處指出，食安處也抽驗原料蛋及其製品共計40件，檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑、蘇丹色素及微生物等項目，其中1件原料雞蛋經檢出動物用藥多重殘留三甲氧芐氨嘧啶0.33ppm，超過標準值0.02ppm，磺胺一甲氧嘧啶0.2ppm，超過標準值0.1ppm，已移請源頭廠商所在地嘉義縣政府衛生局後續辦理。

食安處長傅瓊慧說，食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法，若經查獲不符合食品良好衛生規範準則，經限期改正而不改正者，可依同法處6萬元以上、2億元以下罰鍰；另產品經檢出不符衛生標準，經限期改正而不改正者，可依同法處3萬元以上、3百萬元以下罰鍰。