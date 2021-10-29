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屏東牡丹水庫雙館聯展 199縣道旅遊新亮點
今年是牡丹社事件第147周年，牡丹社事件影響台灣近代史，屏東縣府文化處向文化部申請「牡丹社事件再造歷史場域計畫」，在牡丹水庫打造「牡丹社事件故事館」，縣長潘孟安今出席牡丹社事件故事館開館，帶領民眾了解當地排灣族住民生活，身歷其境感受19世紀台灣歷史與國際社會交會關鍵時刻。
縣府指出，牡丹社事件故事館，館內採用AR科技，虛擬實境導覽，帶領參觀民眾深入其境，恍如置身歷史現場，重返1874年牡丹社事件，透過圖示解說，講述1867年羅妹號事件及牡丹社事件，故事館內更有定時播映環形劇場。
同樣在牡丹水庫，另一館由縣府交通旅遊處策展「落山風風景特定區概念館-風面來襲」，因2018年8月2日縣府公告落山風風景特定區範圍，本次概念館展示是以風景特定區內七個次系統的未來建設作內容規畫，以落山風作為貫穿展館的元素，依據不同村落特性，其中融入五感體驗，民眾可在展區中，感受落山風、聞野薑花香氣、聽古謠，觸摸原住民手工藝品。
縣府指出，今年是牡丹社事件147周年，牡丹鄉公所將牡丹社事件視為當地重要歷史及文化資產，每年皆會辦理牡丹社事件紀念相關活動。今年也是「旭海觀音鼻自然保留區畫設10周年」，保留區範圍涉及旭海部落傳統領域，為尊重當地部落自主，縣府今年建立與部落共同經營管理合作模式，可見不僅是這兩館的展示呈現，而是整個牡丹鄉都是生態博物館。
交旅處指出，未來牡丹社事件故事館將為常態館由牡丹鄉公所營運管理，「落山風風景特定區概念館」與攝影展至111年2月28日結束，雙館在假日皆有安排導覽解說，非假日需向牡丹鄉公所預約，預約電話為08-8831001。
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