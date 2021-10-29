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嚮往守護山林？ 起薪30K 林務局找森林護管員

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
森林護管員應考資格為相關科系畢業，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山林野工作，並領有重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車者。圖／林務局提供
森林護管員應考資格為相關科系畢業，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山林野工作，並領有重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車者。圖／林務局提供

嚮往守護山林，想為台灣森林保育奉獻心力的朋友請注意，111年農委會林務局約僱森林護管員（巡山員）甄試，11月6日開始報名。

農委會林務局表示，今年約僱森林護管員甄試，11月6日至12月6日開放報名；這次甄試預計錄取38名（每進用3至5人至少錄取1名原住民），甄試日期為今年12月25日及26日。

林務局表示，森林護管員為第一線森林保育工作者，負責業務包括森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護等，應考資格為相關科系畢業，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山林野工作，並領有重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車者。

林務局說，今年甄試也仍分二階段舉行，第一階段術科測驗於12月25日（周六）辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上打檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加第二階段本年12月26日（周日）舉行之筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及面試。

林務局表示，今年護管員甄試的專業科目「森林及自然保育概論」將大幅改變出題方向，減少以往的法規和理論性題目，增加專業與實務性知能命題比重，以貼近現場實務，落實考用合一；命題大綱與出題範例今年6月已公告再林務局全球資訊網「約僱森林護管員甄試相關資訊」專區。

而森林護管員起薪30030元，未來依考核結果最高可逐級晉升至45045元，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，也同時享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利。

農委會 加班費

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