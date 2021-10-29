新田登山步道豪雨封閉 觀旅局明年中旬修復開放

台中市潭子區知名新田登山步道是民眾休憩、爬山好去處，今年7、8月因豪雨導致三號步道坍塌，封閉至今，市議員周永鴻指出，步道封閉已超過2個月，權責單位觀旅局應盡速修繕，供民眾使用。觀旅局回應，已爭取災害準備金2330萬元，進行規劃設計，預計12月底發包，明年中旬完工。

台中市議員周永鴻指出，今年8月連日豪雨，造成新田山三號步道邊坡大規模坍塌、步道基礎遭掏空、護欄嚴重損壞，觀旅局於8月9日起封閉步道，但已2個月過去，至今尚未修復完成。

周永鴻強調，新田登山步道相對好入門，是台中市知名步道之一，也是親子戶外登山、健行首選地點，希望觀旅局加速修復進度，讓民眾能重返新田山，享受大自然。