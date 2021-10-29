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新田登山步道豪雨封閉 觀旅局明年中旬修復開放
台中市潭子區知名新田登山步道是民眾休憩、爬山好去處，今年7、8月因豪雨導致三號步道坍塌，封閉至今，市議員周永鴻指出，步道封閉已超過2個月，權責單位觀旅局應盡速修繕，供民眾使用。觀旅局回應，已爭取災害準備金2330萬元，進行規劃設計，預計12月底發包，明年中旬完工。
台中市議員周永鴻指出，今年8月連日豪雨，造成新田山三號步道邊坡大規模坍塌、步道基礎遭掏空、護欄嚴重損壞，觀旅局於8月9日起封閉步道，但已2個月過去，至今尚未修復完成。
周永鴻強調，新田登山步道相對好入門，是台中市知名步道之一，也是親子戶外登山、健行首選地點，希望觀旅局加速修復進度，讓民眾能重返新田山，享受大自然。
台中市觀光旅遊局指出，潭子區新田三號登山步道的邊坡崩塌、步道設施的地基、欄杆嚴重塌陷影響通行，觀旅局已爭取災害準備金2330萬元，辦理專案復建工程，目前進行規劃設計作業中，預計110年12月底工程發包，111年中旬完工。
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