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消基會調查 ：AED半數主機設置逾7年 籲確保堪用性

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會在今年4月份調查北市、新北市應設置AED的七大類公共場所，觀察AED設置情形、指標、以及主機內部等，結果發現儘管多數外觀看來功能正常，但指標指示不明顯、安心場所認證過期。圖／消基會提供
消基會在今年4月份調查北市、新北市應設置AED的七大類公共場所，觀察AED設置情形、指標、以及主機內部等，結果發現儘管多數外觀看來功能正常，但指標指示不明顯、安心場所認證過期。圖／消基會提供

消基會在今年4月份調查北市、新北市應設置AED（自動體外心臟電擊去顫器）的七大類公共場所，觀察AED設置情形、指標、以及主機內部等，結果發現儘管多數外觀看來功能正常，但指標指示不明顯、安心場所認證過期，經檢視的26台AED主機，更有13台已設置7年以上，待用性待檢驗。

消基會指出，依據「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」規定，應在場所平面圖上標示AED位置，並於重要入口、AED置放處設有明顯指示標示。但消基會志工這次到各類公共場所檢視，在AED放置處有標示者66%、入口處明顯指示標示者48%、標示於平面圖者20%、樓層表則僅有16%有標示。

而這次調查中的公共場所，消基會說，許多都將AED設置於角落、邊陲地區，也有18%設置AED的場所，沒有在外箱展示使用方式。

此外，消基會指出，一般常見的AED打開外殼後有主機、電池、貼片等元件，電池、貼片等耗材均應設有有效日期，主機本身目前則查無相關規定，多數僅標示設置日期，而經本次調查，檢視26台AED主機，其中有13台於103年(含)以前設置，已服役7年以上。

消基會說，通過「安心場所認證」的場所，代表70%以上的員工完成CPR+AED教育訓練、管理員完成管理員訓練課程，經審查通過後，有效期限為3年；如未依規定繼續維持認證，顯有誤導消費者疑慮，此次調查中，志工有明確看到「安心場所認證」僅40%，其中還有一處認證已過期，真正合格者僅38%。

消基會表示，目前我國公共場所設置AED已相當廣泛，本次志工調查中僅有錢櫃SOGO店未設置AED，其餘抽查場所均有設置，但能否在關鍵時刻使AED發揮作用，仍有檢驗空間，呼籲政府應儘速修改「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」，制定相關罰則，並應納入AED主機的維護及退場機制，確保市面上AED的堪用性。

AED 消基會

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