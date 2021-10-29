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防疫旅館補助 觀光局長：延長到明年6月底、每房1千元

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
觀光局長張錫聰說明防疫旅館補助。記者曹悅華／攝影
觀光局長張錫聰說明防疫旅館補助。記者曹悅華／攝影

明年春節預計有數萬人返台，外界擔憂我國防疫旅館量能不足，已有民眾表示訂不到房。對此，觀光局說，將延長防疫旅館補助期限。觀光局長張錫聰稍早也宣布，將延長到明年6月底，每房維持補助1000元。

張錫聰今天參加2021台灣部落觀光嘉年華記者會，會後接受媒體聯訪時表示，延長防疫旅館補助一事，已經在最近取得交通部行政院支持，將延長到明年6月底。

金額部分，張錫聰說，金額沒變，維持上次補助，每房1000元，沒有要調整，就照原來方案，只是期間延長。

張錫聰說，上次春節出現返鄉潮，今年提早作業，輔導業界，協調地方政府加速對旅館業鼓勵多加入。藉由延長補助，協助吸收業者清潔、消毒、用品等成本，也讓各地方政府有利輔導，目前積極進行中。他也說，會看中央流行疫情指揮中心對居家檢疫制度有部分調整做適當因應。

張錫聰說，明年1月1日到16日有滿房狀況，各地方政府非常緊急加速輔導，希望能夠增量，衛福部也會增加居家檢疫所，提供部分民眾需求，在兼顧防疫原則下，盡量輔導業者成立防疫旅館，便利國人返國後有地方入住。他也呼籲國人，出發前也要確認好防疫旅館訂房情形，以利檢疫措施順利進行。

至於哪些縣市比較吃緊？張錫聰說，資料呈現上，新北市、桃園市、新竹縣比較吃緊，台北市發現他們住房率提高狀況。整體整體使用率大概五成六，針對這幾個較為吃緊縣市，縣市政府正在積極輔導，加速防疫旅館房間數增加。

張錫聰說，目標的話，要看需求，一方面協調陸委會提供台商返台的數目，還有請民航局看國外返台機位訂定情形，目標達到總量3萬2000間。

針對有業者喊出要退出防疫旅館，張錫聰說，只有位在度假型地區才有該狀況，都會區則很少，可能因為都會區防疫旅館住房率也比較高。目前掌握有兩間退出，一間在墾丁、一間在苗栗，還是尊重業者。

防疫旅館 居家檢疫 觀光局

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