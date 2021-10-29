影／網購有風險 消保處查出1買菜網青蔥農藥超標35倍

疫情三級警戒期間，網購蔬菜成了不少民眾的日常，行政院消保處在今年8月底至9月初網購40件蔬菜，並委託北市瑠公農業產銷基金會進行農藥殘留檢測，結果有12件不合格，包括9件農藥超標、2件同時農業超標還有不得檢出的農業、農業不得檢出有1件，不合率近3成。其中，「李大娘買菜網」的青蔥，檢出3項超標農藥、2項不得檢出，超標農藥更高達35倍。

消保處簡任消保官王德明指出，這次抽驗的網購蔬菜類別包括小葉菜類、包葉菜類、果菜類、草木本植物類、根莖菜類及豆菜類，其中以小葉菜類為最大宗，抽驗的40件裡就占了24件。抽驗結果有12件不合格，其中有9件農藥超標、2件同時有農藥超標，還有不得檢出的農藥，1件測出有不得檢出的農藥。

王德明說，抽驗的蔬菜當中，產銷履歷跟有機抽驗合格率百分之百，但像是李大娘買菜網的青蔥，總共發現21項農藥，其中3項超標、2項不得檢出，超標倍數又特別高，依普座容許值0.01，檢出0.36，超標不合格情況複雜。

衛福部食藥署南區中心副主任蔡依芬表示，有關不合格的蔬菜，地方政府衛生局正在進行後續處辦，若追查源頭涉及農民，則會移交農政單位加強輔導。

她指出，市售蔬菜農藥殘留超過容許量標準者，將以違反食安法第15條第1項第5款處以6萬元以上、2億元以下罰鍰，若網購平台業者拒絕提供單據，可依食安法第47條第1項第12款處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，若經溯源追查到農民，發現是農民未按規定使用農藥，依農藥管理法第53條第5款規定，可開處1萬5000元到15萬元，並列管輔導，網購平台端則列入加強監督、抽驗對象。

王德明強調，有些平台業者表現好，像是PChome抽驗6件全合格，菜霸子抽4件就有3件不合格，熊媽媽買菜網抽驗4件也有1件不合格，他呼籲網購平台善盡責任與義務，建立把關機制。