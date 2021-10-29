福壽山農場換新衣 鴛鴦湖賞楓期即日起至11月初

秋意濃，賞楓去！台中市和平區福壽山農場今早開線上直播，空拍機拍出農場鴛鴦湖楓葉區已換上秋衣，有綠、黃、橘、紅，五顏六色，相當有詩意。農場表示，鴛鴦湖賞楓期即日起至11月初，松盧區則預計落在11月中旬，目前早晚溫差大，民眾上山需添加衣物保暖。

福壽山農場今早以空拍機直播農場楓紅狀況，鴛鴦湖周遭變色時節即日起至11月中旬，農場楓葉是逐漸、有層次變紅，並非一次全紅，目前鴛鴦湖楓葉區五彩繽紛，有綠、有黃、有橘、有紅，相當有詩意。鴛鴦湖迎風面處黃楓林相當漂亮，葉子已轉黃、紅色。

農場表示，民眾期待的松盧賞楓區，賞楓期預計11月中旬。農場目前白天有陽光，但民眾外出須穿著薄外套，入夜氣溫降到個位數，呼籲上山遊玩民眾注意溫差變化。