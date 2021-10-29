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福壽山農場換新衣 鴛鴦湖賞楓期即日起至11月初

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市和平區福壽山農場今早開線上直播，空拍機拍出農場鴛鴦湖楓葉區已換上秋衣，有綠、黃、橘、紅，五顏六色，相當有詩意。圖／取自福壽山農場臉書
台中市和平區福壽山農場今早開線上直播，空拍機拍出農場鴛鴦湖楓葉區已換上秋衣，有綠、黃、橘、紅，五顏六色，相當有詩意。圖／取自福壽山農場臉書

秋意濃，賞楓去！台中市和平區福壽山農場今早開線上直播空拍機拍出農場鴛鴦湖楓葉區已換上秋衣，有綠、黃、橘、紅，五顏六色，相當有詩意。農場表示，鴛鴦湖賞楓期即日起至11月初，松盧區則預計落在11月中旬，目前早晚溫差大，民眾上山需添加衣物保暖

福壽山農場今早以空拍機直播農場楓紅狀況，鴛鴦湖周遭變色時節即日起至11月中旬，農場楓葉是逐漸、有層次變紅，並非一次全紅，目前鴛鴦湖楓葉區五彩繽紛，有綠、有黃、有橘、有紅，相當有詩意。鴛鴦湖迎風面處黃楓林相當漂亮，葉子已轉黃、紅色。

農場表示，民眾期待的松盧賞楓區，賞楓期預計11月中旬。農場目前白天有陽光，但民眾外出須穿著薄外套，入夜氣溫降到個位數，呼籲上山遊玩民眾注意溫差變化。

為歡慶榮民節，10月31日當日退輔會清境、武陵、福壽山農場，全民入園免收門票（需付10元保險費）。

為歡慶榮民節，10月31日當日退輔會清境、武陵、福壽山農場，全民入園免收門票（需付10元保險費）。圖／取自武陵農場臉書
為歡慶榮民節，10月31日當日退輔會清境、武陵、福壽山農場，全民入園免收門票（需付10元保險費）。圖／取自武陵農場臉書
台中市和平區福壽山農場今早開線上直播，空拍機拍出農場鴛鴦湖楓葉區已換上秋衣，有綠、黃、橘、紅，五顏六色，相當有詩意。圖／取自福壽山農場臉書
台中市和平區福壽山農場今早開線上直播，空拍機拍出農場鴛鴦湖楓葉區已換上秋衣，有綠、黃、橘、紅，五顏六色，相當有詩意。圖／取自福壽山農場臉書

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