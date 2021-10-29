快訊

邊緣人別絕望！地方創生券第三波號碼出爐

MLB／獎不完！大谷「球員選擇獎」雙料獲獎成日本第1人

整腸最厲害食譜「紅酒蔬菜湯」 醫生：早上喝更有效

聯合新聞網 / 綜合報導
日本內科醫師推薦熬製「紅酒蔬菜湯」能夠促進腸胃功能。圖擷取自介護ポストセブン
日本內科醫師推薦熬製「紅酒蔬菜湯」能夠促進腸胃功能。圖擷取自介護ポストセブン

腸胃是吸收營養的器官，因此腸胃的好壞，往往也和一個人全體的健康狀況息息相關。日本內科醫師松生恒夫，最近就在媒體上，分享能夠促進腸胃健康的料理作法。

根據日本媒體「介護ポストセブン」報導，松生恒夫認為，攝取蔬菜的食物纖維，還有發酵食品的鹽麴，就能夠改善腸胃的環境。另外特級冷壓（Extra Virgin）橄欖油也能溫暖腸胃，且富含多酚，有抗氧化功能之外，還可以預防大腸癌和乳癌。

松生指出，曾有研究在法國里昂進行調查，發現經常攝取番茄、紅酒和橄欖油的人，發生心肌梗塞和中風的機率比一般人少百分之30。因此他推薦以可以選用這些食材為主軸，熬製「紅酒蔬菜湯」強化身體健康。

研究指出，常吃番茄、紅酒和橄欖油的人，心肌梗塞和中風的機率比一般人低。圖擷取自介護ポストセブン
研究指出，常吃番茄、紅酒和橄欖油的人，心肌梗塞和中風的機率比一般人低。圖擷取自介護ポストセブン

雖然飲用紅酒蔬菜湯可以幫助健康，不過也有其他醫師指出，選用食材時，要盡量挑選無農藥蔬菜，以免不好的東西也跟著營養一起溶進湯裡。調味上則應該避免化學調味料，採用單純的鹽、胡椒等為佳。使用油的品質也最好保持新鮮。而飲用時機雖然大致上都沒問題，但最推薦在早上空腹時喝，如此血糖的上升速率就會減緩。

「紅酒蔬菜湯」食譜如下：

材料

洋蔥 1/4個（50公克）

番茄 1/2個（100公克）

蘋果 1/4個（60公克）

紅蘿蔔 30公克 切成1公分大小

南瓜 60公克 切成1.5公分大小

橄欖油2小湯匙

法式清湯 1又1/4杯

紅酒 1/4杯

鹽 適量

白胡椒 適量

鹽麴 1大匙

製作方式

在鍋裡加入橄欖油加熱，將洋蔥炒軟，再加入法式清湯、紅酒和番茄。煮到沸騰後加入南瓜、蘋果和鹽，轉小火蓋蓋子熬煮5分鐘。當南瓜熬煮到軟化後就可關火，加入鹽麴和白胡椒攪拌均勻即完成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紅酒 橄欖油 日本 醫師 心肌梗塞

延伸閱讀

蚵仔口味也上榜！營養師公開「6款人氣麵線熱量」沒加料不是最低

香腸搭大蒜有效減毒 譚敦慈：事前處理能去致癌物

醫學之父命名！七蔬菜煮出「希波克拉底湯」 減肥又降血壓

來杯「大冰奶」能幫助通腸？ 食藥署分析4大原因

相關新聞

今年冷冬還是暖冬？彭啟明：偏弱到中等反聖嬰發展中

近期還是維持東北風的環境，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，有時強一點或弱一點，西半部晴朗，東半...

多頭馬車？ 46個海保區分屬不同單位 環團促整合

綠色和平發布「滅絕危機：台灣海洋生物保育現況與建議」報告，報告中顯示，台灣鄰近海域生物豐富多樣，但終被台灣法規保護的卻很...

整腸最厲害食譜「紅酒蔬菜湯」 醫生：早上喝更有效

腸胃是吸收營養的器官，因此腸胃的好壞，往往也和一個人全體的健康狀況息息相關。日本內科醫師松生恒夫，最近就在媒體上，分享能夠促進腸胃健康的料理作法。

福壽山農場換新衣 鴛鴦湖賞楓期即日起至11月初

秋意濃，賞楓去！台中市和平區福壽山農場今早開線上直播，空拍機拍出農場鴛鴦湖楓葉區已換上秋衣，有綠、黃、橘、紅，五顏六色，...

防疫關在家太久 解封登山膝蓋卻卡卡？醫生建議這麼做

近年登山風氣盛行，但一名61歲王先生從5月中3級防疫警戒之後，就待在家久未運動，最近疫情趨緩與家人走登山步道，回家後卻發...

橘世代／年輕培養退休資本！果凍花創作讓她退休忙不完

果凍花才藝教師黃麗娟2年前從科大「意外」退休，年輕時熱愛美育的她，拜師學藝勤練果凍花創作，不儘成為果凍花教師，並受邀到社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。