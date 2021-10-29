整腸最厲害食譜「紅酒蔬菜湯」 醫生：早上喝更有效
腸胃是吸收營養的器官，因此腸胃的好壞，往往也和一個人全體的健康狀況息息相關。日本內科醫師松生恒夫，最近就在媒體上，分享能夠促進腸胃健康的料理作法。
根據日本媒體「介護ポストセブン」報導，松生恒夫認為，攝取蔬菜的食物纖維，還有發酵食品的鹽麴，就能夠改善腸胃的環境。另外特級冷壓（Extra Virgin）橄欖油也能溫暖腸胃，且富含多酚，有抗氧化功能之外，還可以預防大腸癌和乳癌。
松生指出，曾有研究在法國里昂進行調查，發現經常攝取番茄、紅酒和橄欖油的人，發生心肌梗塞和中風的機率比一般人少百分之30。因此他推薦以可以選用這些食材為主軸，熬製「紅酒蔬菜湯」強化身體健康。
雖然飲用紅酒蔬菜湯可以幫助健康，不過也有其他醫師指出，選用食材時，要盡量挑選無農藥蔬菜，以免不好的東西也跟著營養一起溶進湯裡。調味上則應該避免化學調味料，採用單純的鹽、胡椒等為佳。使用油的品質也最好保持新鮮。而飲用時機雖然大致上都沒問題，但最推薦在早上空腹時喝，如此血糖的上升速率就會減緩。
「紅酒蔬菜湯」食譜如下：
材料
洋蔥 1/4個（50公克）
番茄 1/2個（100公克）
蘋果 1/4個（60公克）
紅蘿蔔 30公克 切成1公分大小
南瓜 60公克 切成1.5公分大小
橄欖油2小湯匙
法式清湯 1又1/4杯
紅酒 1/4杯
鹽 適量
白胡椒 適量
鹽麴 1大匙
製作方式
在鍋裡加入橄欖油加熱，將洋蔥炒軟，再加入法式清湯、紅酒和番茄。煮到沸騰後加入南瓜、蘋果和鹽，轉小火蓋蓋子熬煮5分鐘。當南瓜熬煮到軟化後就可關火，加入鹽麴和白胡椒攪拌均勻即完成。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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