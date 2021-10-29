橘世代／年輕培養退休資本！果凍花創作讓她退休忙不完

果凍花才藝教師黃麗娟2年前從科大「意外」退休，年輕時熱愛美育的她，拜師學藝勤練果凍花創作，不儘成為果凍花教師，並受邀到社區教學，她認為「退休」只是職涯變化，年輕應勇於學習、嘗試，每次學習都是培養退休資本，尋找生命中的美好。

55歲的黃麗娟近年積極投入果凍花創作、教學，每當示範如何在透明無色果凍膠中，隨心所欲創作一朵朵立體、多彩果凍花，都讓學生驚嘆「太神奇了！」

「正向思考、樂觀生活！」黃麗娟說，19歲高中畢業就進入私立專校工作，青春洋溢的她對於當時能進校園工作充滿感恩與喜悅，當年月薪雖然才7000元，但她想法單純，每天下班還能到夜間部進修，這是多麼棒的學習、成長機會。

黃麗娟笑著說，從行政助理一路做到秘書、公共事務組長，學校從專校升格科大，她也持續進修到碩士畢業，但終究不敵少子化衝擊與壓力，2年前學校人事精簡、她被迫提前退休。

黃麗娟說，年輕時不甘寂寞、為培養興趣，常邀同事、姊妹們找長笛老師開班，成立瑜珈運動班，或報名紙黏土、插花、押花創作，原本只是享受休閒生活美好，沒想到因長期參與各種美育課程，提升她美學素養，這些學習也成為她的退休資本。

黃麗娟說，某次上課試做果凍花，果凍花老師看她的作品，果凍花瓣、布局、配色恰到好處，稱讚「有天分」，她仔細想想，長期插花、押花課程，讓她對花卉、花蕊、色彩細節有深刻觀察記憶，淺移默化累積了「退休資本」。