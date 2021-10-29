因應碳中和趨勢 桃機照明全面更新為LED 年減排241萬kg

面對極端氣候帶來的影響，各國紛紛提出二氧化碳減排量，希望在2050年實現碳中和，台灣的產業也必須面對低碳綠能的轉變，為了減少用電，打造節能環低碳營運的綠能機場，桃園機場利用疫情期間進行「第一、二航廈照明及設備改善工程」，將航廈內外約2萬餘盞燈更新LED燈，更新後機場照明預估每年可減少387萬多度耗電量，節省1,163萬元電費，另二氧化碳排放量可減少241萬kg，相當於20萬棵綠樹的吸附量。

機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場空側機坪區有59座投光燈桿，桿上的544盞LED投光燈更新已於10月9日提早完工，大幅提升機坪夜間亮度，且符合ICAO相關照明規範，此外航廈各區燈具汰換也已完成95%，預計於11月中全部完工。

機場公司指出，機場24小時全天候營運，照明負載即佔機場整體耗電量15%，更新為LED具有節能省電、演色性佳、照度均勻及環保無汞等優點，LED壽命可達5萬小時，是舊有燈具壽命2.5倍到10倍，且照明時間可達5年，同步減少燈具更換維修所需人力及維護成本，環保又經濟。