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因應碳中和趨勢 桃機照明全面更新為LED 年減排241萬kg

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
桃園機場利用疫情期間進行「照明及設備改善工程」，空側機坪區投光燈桿更新為LED，大幅提升機坪夜間亮度。記者鄭超文／攝影
桃園機場利用疫情期間進行「照明及設備改善工程」，空側機坪區投光燈桿更新為LED，大幅提升機坪夜間亮度。記者鄭超文／攝影

面對極端氣候帶來的影響，各國紛紛提出二氧化碳減排量，希望在2050年實現碳中和，台灣的產業也必須面對低碳綠能的轉變，為了減少用電，打造節能環低碳營運的綠能機場，桃園機場利用疫情期間進行「第一、二航廈照明及設備改善工程」，將航廈內外約2萬餘盞燈更新LED燈，更新後機場照明預估每年可減少387萬多度耗電量，節省1,163萬元電費，另二氧化碳排放量可減少241萬kg，相當於20萬棵綠樹的吸附量。

機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場空側機坪區有59座投光燈桿，桿上的544盞LED投光燈更新已於10月9日提早完工，大幅提升機坪夜間亮度，且符合ICAO相關照明規範，此外航廈各區燈具汰換也已完成95%，預計於11月中全部完工。

機場公司指出，機場24小時全天候營運，照明負載即佔機場整體耗電量15%，更新為LED具有節能省電、演色性佳、照度均勻及環保無汞等優點，LED壽命可達5萬小時，是舊有燈具壽命2.5倍到10倍，且照明時間可達5年，同步減少燈具更換維修所需人力及維護成本，環保又經濟。

但昭璧強調，機場公司積極打造綠色樞紐機場，秉持環境、社會和管理 (ESG) 精神及對企業社會責任的重視，持續在減碳、節能、水資源及廢棄物管理各層面與機場夥伴合作推動相關計畫，連續3年榮獲ACI綠色機場評比肯定。包括2019年「第一、第二航廈橋氣橋電汰舊換新」獲運量1,000萬至4,500萬分組白金獎；2020年「整體水資源管理建置計畫」獲運量3,500萬以上分組白金獎；2021年再以機場空氣污染物減量計畫在「空氣品質管理」獲運量2,500萬以上分組銀獎，以及ACI「機場碳認證計畫」（ACA）等級三最佳化碳管理標章，及ISO 14001環境管理系統、ISO 14064溫室氣體盤查、ISO 50001能源管理系統五重認證，低碳管理實績深受國際肯定，此次更新也為守護環境愛惜地球盡一分心力。

桃園機場利用疫情期間進行「照明及設備改善工程」，空側機坪區投光燈桿更新為LED，大幅提升機坪夜間亮度。記者鄭超文／攝影
桃園機場利用疫情期間進行「照明及設備改善工程」，空側機坪區投光燈桿更新為LED，大幅提升機坪夜間亮度。記者鄭超文／攝影
桃園機場利用疫情期間進行「第一、二航廈照明及設備改善工程」，第一航廈的屋頂全面更新為LED照明。記者鄭超文／攝影
桃園機場利用疫情期間進行「第一、二航廈照明及設備改善工程」，第一航廈的屋頂全面更新為LED照明。記者鄭超文／攝影
桃園機場利用疫情期間進行「第一、二航廈照明及設備改善工程」，第一航廈的LED照明除省電又提升環境視覺美感。記者鄭超文／攝影
桃園機場利用疫情期間進行「第一、二航廈照明及設備改善工程」，第一航廈的LED照明除省電又提升環境視覺美感。記者鄭超文／攝影
桃園機場利用疫情期間進行「第一、二航廈照明及設備改善工程」，第一航廈的LED照明除省電又提升環境視覺美感。記者鄭超文／攝影
桃園機場利用疫情期間進行「第一、二航廈照明及設備改善工程」，第一航廈的LED照明除省電又提升環境視覺美感。記者鄭超文／攝影

桃園機場 碳排放 減碳 省電

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