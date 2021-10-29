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春節防疫旅館量能不足解套 觀光局：將延長補助期限

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
春節恐怕出現防疫旅館量能不足問題。示意圖。圖／新北市觀旅局提供
春節恐怕出現防疫旅館量能不足問題。示意圖。圖／新北市觀旅局提供

明年春節預計有數萬人返台，外界擔憂我國防疫旅館量能不足，已有民眾表示訂不到房。對此，觀光局說，持續鼓勵旅宿業者加入防疫旅館行列，目前正修正要點，將延長防疫旅館補助期限。

觀光局說，防疫旅館截至10月26日設置已逾2萬6000間房，目前使用率約為56%。近期經了解春節前訂房不易，部分地區已滿房，於10月初即函請並協調各地方政府積極加速輔導業者投入增加量能，並持續掌握防疫旅宿供需狀況。

觀光局表示，為減輕防疫旅館清潔消毒等防疫人力、資材等成本負擔，並增加旅宿業者加入防疫旅館誘因，自去年4月初即訂有「交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，原訂實施至今年底，目前正修正要點，將延長補助期限，持續補助加入防疫旅館之業者。

觀光局張長錫聰局說，呼籲旅宿業者踴躍加入防疫旅館，為防疫共盡一份心力。防疫旅館業者除可獲得政府補助之外，因居家檢疫旅客客源近期均維持在5到6成之間，尚屬穩定，除可提升旅館住房率，增加收益，同時並可提升旅宿業者防疫貢獻及社會公益形象。

觀光局說，鼓勵旅宿業者加入防疫旅館行列，盼業界共同為防疫盡一份心力，也希望透過增加防疫旅宿量能，讓旅外民眾得以順利在春節返鄉團圓。

觀光局說，除感謝各地方政府積極推動輔導外，也感謝旅宿業願配合政府防疫政策，協助提供居家檢疫者安心又方便的居檢環境，以降低社區感染風險，各界宜肯定這些願意加入防疫行列的旅宿業者為社區防疫所做努力。

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