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今年冷冬還是暖冬？彭啟明：偏弱到中等反聖嬰發展中
近期還是維持東北風的環境，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，有時強一點或弱一點，西半部晴朗，東半部及東北部雲量仍較多，迎風面仍偶有短暫陣雨。
彭啟明說，大環境是東北風，不過水氣有時多有時少，預期北部、東半部周日到下周一的水氣會略多一些，迎風面的新北市東北角到宜蘭，仍是容易偶有局部短暫陣雨，北部也會略顯陰沉一些。
中南部在背風面，仍是相對穩定的好天氣，不過要留意南部的空氣品質，有機會到敏感族群不健康等級。
彭啟明表示，目前的預測上，類似的天氣將持續7-10天以上，下一波的變化仍有待觀察，目前主要的勢力還是北方高壓系統上，仍有一波波的系統南下。
他說，在氣候預測上，從7月開始在東太平洋靠近赤道的海水溫度的確有逐漸降低趨勢，將逐漸認定為反聖嬰，預測上將在冬天會有一波弱到中等程度的反聖嬰。
彭啟明表示，如果以長期統計冬季的溫度來看，東亞在發生反聖嬰的時候，有六成機會是較平均值低，可說是冷冬，但也有超過三成是偏暖。近20年在全球暖化的趨勢下，也有不同風貌，很難辨別反聖嬰的在溫度上的典型特徵。
彭啟明說，同時氣象專業上定義的冷冬或是暖冬，和一般民眾的印象比較冷或比較暖也有不少差異，到底是整個月平均比較冷，還是突然來一波很強的寒流，影響5天，但前後時間都很暖，反而是暖冬，或是台灣北部冷，南部不冷。
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