西半部天氣晴朗穩定 吳德榮：周日起水氣略增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局今晨凌晨2時颱風消息，中度颱風瑪瑙近中心平均風速每秒40米，強度已達巔峰，由於進入西風帶，將加速往日本東方海面遠離；強度將逐漸減弱、並逐漸變性為溫帶氣旋。

東北季風持續至下周三，都是東雨西晴、早晚偏涼的天氣，只有大台北東側有小變化。

今、明兩天的東北季風，水氣不多，東半部有局部短暫雨，北海岸偶有零星短暫雨，西半部則都是晴朗穩定的天氣。

今天北部18至27度，中部18至33度；南部18至33度，東部18至31度。明天各地區最低氣溫略回升1度左右。今、明兩天的白天北台灣舒適，中南部微熱、日夜溫差大。

吳德榮表示，周日至下周三水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側降雨機率略提高，大台北西側雲量略增，桃園以南為晴時多雲的天氣。冷空氣略減弱，早晚仍偏涼，各地區最低氣溫約在19、20度；白天高溫變化不大，北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。

下周四東北風逐漸轉東南風，氣溫回升，東半部仍有局部短暫雨。