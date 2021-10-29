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楊景翔演劇團新作 打造方舟三部曲小宇宙

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「啊！前進吧，地球。」是舞台劇少見的架空科幻劇。圖／楊景翔演劇團提供
「啊！前進吧，地球。」是舞台劇少見的架空科幻劇。圖／楊景翔演劇團提供

楊景翔演劇團新作—「啊！前進吧，地球。」29日於台北水源劇場首演。該劇由導演陳仕瑛、編劇林孟寰於2020年起開始籌備，整合方舟三部曲：《前進吧！方舟》、《地球自衛隊》、《阿飛夕亞》，讓觀眾在兩個小時之內，看完整個方舟宇宙的故事。

本劇是在舞台劇中少見的「架空科幻」背景，描述在一個可以想像的近未來，人們在充滿危機的地球消極存活。如果要拯救現在的地球，就必須犧牲他人。全劇前面圍繞在「個人」與「全人類」之間的存活拉鋸，最後回歸到人與人之間最基本的連結，點出我們無法靠犧牲他人來拯救世界。

劇中迷幻且詭異的「人類復興大會」也拓展觸角、跨界合作，邀請到獨立樂團圈具有龐克頹廢能量的「魚條樂團」，以及漫才喜劇天團「達康.come」前來站台，不僅擔任人類復興大會來賓，更與五位演員有另類劇情互動。

製作期間遭遇疫情升溫，方舟製作團隊也將疫情應變時討論的「超時空線上版演出」化作實際行動，打破劇場共時性的限制，透過影像的剪接及重組，呈現三個不同敘事版本的線上版演出。預計11月呈現給台北地區以外的宇宙觀眾。

「啊！前進吧，地球。」劇場版將於10/29~10/31在水源劇場演出，線上版11/1正式開賣，有興趣的觀眾請上OPENTIX售票系統，或上FB搜尋「楊景翔演劇團」。

劇場 疫情 樂團

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