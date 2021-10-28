入秋芒花開 草嶺古道賞芒、福隆看沙雕暢遊2大山海景點
11月台灣東北隅芒花盛開，細柔芒花沿著宜蘭草嶺古道綻放，舉目所及的雪白芒花叢，彷彿為蓊鬱山林披上一層美麗銀毯，增添浪漫風情。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處歡迎民眾參與「草嶺古道芒花季」，下了山還可以到福隆欣賞「國際沙雕藝術季」，一天暢遊兩大山海景點。
「草嶺古道芒花季」將於下月初登場，自遠望坑口，行經跌死馬橋、雄鎮蠻煙碑、虎字碑、埡口等古蹟，欣賞漫山遍野芒花的同時，也有清朝遺留的古蹟，每年都吸引民眾慕名而來，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將準備一系列活動，引領大家感受秋日東北角山海之美。
東北角風管處表示，同時間在海邊相呼應的福隆國際沙雕藝術季，全亞洲第一場「重溫皮克斯經典」沙雕展，自9月17日開展後已超過數萬人次參觀，中秋、雙十連假更是場場爆滿。民眾向主辦單位反映希望延長展期，經與台灣華特迪士尼公司討論後決定把活動延長到11月30日，希望吸引熱愛皮克斯的粉絲到福隆，一睹經典動畫場景與角色的風采。
東北角風管處長馬惠達表示，入秋東北角迎來清涼的好空氣，不但抒發疫情間的身心壓力，即將登場的草嶺古道芒花季位於北宜交界，踏上步道能欣賞東北角最優美的山海風光，登山步道非常適合全家同遊，歡迎大家前來參加草嶺古道芒花季，展開一趟東北角輕旅行。相關資訊可關注東北角之友臉書粉絲團。
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