在疫情中創造價值 聯電的永續心法「多想一步」

一場疫情，喚醒世人不能再忽視的永續意識，也讓我們看見聯電的堅強與韌性

從「被消失的冬天」催生淨零碳排協議、「海洋塑膠濃湯」敲響生態浩劫警鐘、「淹水與乾旱並存」象徵人類生存環境鉅變。與病毒共存之前，人類已與這些環境風險一起生活。未來面臨新的挑戰，聯電願用「多想一步」的永續心法，在疫情中創造價值，穿越黑暗看見光。

科技力爆發助攻醫護 聯電及時支援疫苗冷鏈晶片

時間回到今年5月，疫情再度爆發。突如其來的數百件確診案例，榨出第一線醫護人員120%的抗疫能量。

在疫情最嚴峻的時候，區域醫院的台北慈濟醫院大量收治確診者，加護病房的病床翻了3倍、專責病房的數量激增5倍，其他的病房也充當防疫旅館。隨著確診者不斷增加，醫師和護理師臉上的口罩壓痕又深了一些。

儘管今年收治超過900位病人，所幸沒有發生醫護受感染的事件，關鍵在消毒。「紫外線消毒機器人就像一場及時雨。」台北慈濟醫院副院長徐榮源說，消毒從30分鐘縮減至15分鐘，減輕醫護負擔，聯電主動提供需要的設備，讓同仁們感到貼心又安心。

高科技紫外線消毒機器人，可減少消毒時間和運作空間，增加醫護抗疫的速度。 攝影／林家賢

聯電副總經理暨人資長陳進雙說：「洪嘉聰董事長希望用高科技產業的力量支援醫護，同時也不斷思考什麼是只有聯電能做的？」這個問題的答案就在年初的一場全球晶片荒，大幅衝擊全球汽車製造商到電信通訊業。晶片搶手程度儼然成為新一代的「戰略物資」，作為晶圓代工大廠的聯電，自然是供應鏈上游的指標源頭。

當四面八方的壓力來臨，產能滿載的聯電沒有退卻，優先供應給位在瑞士的微感測器廠商Sensirion，為的就是讓醫療呼吸器的流量感測器，與疫苗冷鏈運輸的溫度感測器，能夠穩定出貨，這些設備在「大疫時代」延續全球防疫能量。

獲得聯電的即刻支援，Sensirion執行長Marc von Waldkirch跨海致謝，「全球的防疫作戰，在聯電優先供應晶片後，達成更好的成效」。

每一位聯電員工進入公司前，都需填寫當日體溫、疫調表。 攝影／李柏儒

目標不是零確診！ 更是「直達內心」

在疫情時代，社交距離、零接觸、口罩面罩是「戶外顯學」；但對於平日處於高科技實驗無塵室內的工程師來說，向來配戴的口罩主要用於防塵、防靜電，無法比擬可過濾病毒的醫療口罩。儘管無塵室的層流式設計，可降低病毒傳染風險，疫情爆發至今也未曾傳出相關染疫案例，然而堅持為保護員工，塑造安心工作環境仍是每一家企業防疫的重要項目。

為此，聯電與口罩廠商共同研發一款新的產品，在原有的3層工作口罩加上第4層防疫功能，打消員工的疑慮。另外，聯電也迅速規畫一系列措施，每週橫跨4個國家、6座城市的防疫會議，至今已舉辦超過130場；每一位員工進入公司大樓前，也要詳實登錄體溫APP、公司大門口設置可偵測體溫和口罩的翼閘機，推動「電梯九宮格」限額乘載、員工餐廳使用三面隔板和零接觸的「感應式沖水」衛廁，聯電率頭抗疫，每一項作為皆顯現「直達內心」的超前部署。

聯電風險管理暨安環處資深處長賴懷仁表示，疫情總有一天會過去，可是沒有人知道黑暗後的黎明何時到來，現在只能盡可能準備，保護自己也幫助他人。

聯電定期召開防疫會議，採六地跨國連線，至今已舉辦超過130場。 攝影／林家賢

從現在開始面對挑戰 展現聯電人的堅強與韌性

聯電共同總經理簡山傑強調，疫情讓全世界了解ESG的重要性，不論是員工照護、公司營運，或者支撐全世界生產鏈，都是ESG一環，也是聯電身為社會公民的義務和責任。

但全球面臨的挑戰不僅於此，簡山傑指出，除了疫情之外，極端氣候產生的旱、澇災，也是最明顯和嚴峻的議題，如何增加綠能，是人類能否永續發展的首要之務，也不是單一企業或政府能夠解決，必須要靠所有人齊心協力。

「未來一定還會有各式各樣的挑戰。」簡山傑說，公司成立企業風險管理委員會，就是在處理營運上可能面臨的各種情況，雖然不敢說萬全準備，但是已經有長期的控管對策，「更重要的是，我們能從中創造什麼樣的價值」。

這場百年大疫全盤顛覆人類生活和世界面貌，衝擊各行各業，卻也讓我們在喘息、等待復甦的期間，看見未來希望，從聯電人展現的堅強與韌性中，很好地詮釋ESG的重要性和價值。

儘管疫情趨緩，但還沒抵達終點。聯電感謝在過去防疫的日子裡，一起攜手對抗病毒的夥伴，未來也將持續努力，共同迎向永續未來。