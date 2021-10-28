我們一起去探險吧！LV最新旅遊書 帶大家上火星

在這個數位當道的年代，紙本閱讀象徵著某種浪漫情懷，除了報章雜誌依舊持續出版以滿足對紙本有依戀的閱聽眾之外，許多時尚品牌不定時也會推出不同主題的刊物，展現品牌風格與理念的同時也讓消費者可以增添不同類別的收藏品。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）集結世界各地的藝術家與作家打造的旅遊書近日全新推出秋季新作，這次邀請比利時漫畫家François Schuiten與法國旅遊作家Sylvain Tesson合作，攜手帶領讀者來場「火星」探險之旅！透過充滿藝術感的筆觸，想像當地球人口爆炸的那天到來，新世紀的亞當與夏娃奉命前往火星執行任務，探究人類在這顆紅色行星是否能夠生存。

自曝其實不常旅遊的François Schuiten，把繪圖桌看作他的世界地圖：「我想描繪出人類觀點下的火星，不帶任何先入為主的觀念，像冒險者般探索火星，沉浸在太空探測拍攝的影像中。」他習慣憑直覺作畫，避免作品太過訴諸理性。他也透露，這次為LV繪製全景插畫的經驗像是呼吸新鮮空氣，並跳脫以往漫畫創作風格：「我避開自己慣用的構圖方式，所以這些插圖沒有漫畫的鮮明輪廓，能將色彩發揮得淋漓盡致，再佐以各種層次與技法，創造出暈塗法效果。」他使用壓克力顏料的筆觸蓋過一開始的線條，然後用彩色鉛筆打造更濃厚的色調，最後再塗上一層油畫顏料，呈現因為濕氣冒出水珠的的岩石、一望無際的砂礫與發光碎石。

從整體略帶復古質感的色彩呈現方式，可以明顯感受畫面像是籠罩著一層不確定的灰霧，可以讓人讀到François Schuiten在畫面中揉合兩種孤獨心境的意思：「一種是插畫家獨自創作的身影，一種是空曠地景上的寂寥。這顆紅色星球依然充滿許多天真想像，我想捕捉這種奇思異想。最重要的是，我要找回那種赤子之心。」他也大讚Sylvain Tesson的巧思，讓他筆下的世界得以成真。