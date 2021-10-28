高鐵車廂11月2日開放飲食 同步恢復推車販售還加碼優惠

交通部今天宣布11月2日起，交通運具內開放飲食。對此，台灣高鐵公司說，自同日起，同步恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

高鐵說，依據交通部最新公告指引，高鐵各車次列車11月2日起開放旅客在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。另自同日起，同步恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

高鐵表示，為鼓勵旅客多搭乘高鐵，並回饋會員旅客支持，針對TGo會員推出多項加碼優惠，提供TGo會員每月享指定車次標準車廂對號座88折優惠2張的「月月Go有禮」專案，11月8日起至12月底前適用指定車次再加碼，近4成班次可享優惠。

高鐵說，指定會員（帳戶專屬活動顯示優惠訊息者）再享12月底前標準車廂對號座購票8折起驚喜優惠，不限車次，每人限換購2張。

高鐵也說，持續加碼「振興五倍券」活動，「紙本券滿額送」專案將再加贈5萬張「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」，並從10月30日延長活動期限至12月29日。

高鐵說，凡TGo會員於活動期間內至高鐵各車站售票窗口購票，單次使用五倍券金額滿1000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張，滿2000元送2張，依此類推。

同時，高鐵說，配合11月8日起回復自由座服務及增班至每周1016班次，高鐵公司特別針對TGo會員推出限時三天超值優惠，凡TGo會員於11月8日至10日搭乘高鐵，不限區間，即可獲贈1000點紅利點數。

此外，高鐵說，因應近期國人旅遊意願逐漸提升，「高鐵假期」也首度結合米其林或必比登的星級特色行程，推出「饗宴之旅2日、3日豐富行」。使用五倍券付款，滿5000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張。