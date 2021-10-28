東北西南海域塑膠微粒多 環團疑與漁業浮具破碎有關
黑潮海洋文教基金會今公布台灣沿海塑膠微粒汙染現況調查，調查中發現，東北與西南海域塑膠微粒數量多，且以東北為最多，且數量最多的季節皆在夏季；黑潮團隊實地走訪沿岸調查時，也發現許多用於蚵棚，由保麗龍製成的圓柱體及長方體廢棄浮具，推測發泡塑膠最可能來源為漁業浮具破碎後溢散造成；呼籲政府應該制定完整浮具標準規範。
農委會漁業署表示，為正視廢棄浮具問題，近3年透過向海致敬計畫補助設置廢棄物暫置區、回收、去化、再利用，補助漁民更換使用改良性浮具(EPP及HDPE)約6萬顆，將持續與工研院、塑膠中心及國立成功大學合作尋覓及精進研發不易裂解及可再利用材質的改良性浮具及研議制定標準規範的可能性；.漁業署與地方政府正推動以自治條例或漁業權規範，禁用牡蠣養殖產業使用保麗龍浮具，除澎湖縣因產業特性，延長禁用期程至114年外，預定於112年全面禁用保麗龍浮具。
黑潮團隊從2018年開始進行調查，分析五種塑膠類型在不同季節的佔比，兩個海域、四個季節皆以硬塑膠比例最高。模擬漂流軌跡，夏季時東北角海域有黑潮強勁水流造成渦流，無論是隨西南海流北上的台灣西部沿海漂流物，或是宜蘭海面漂流物，都可能受此渦流牽引，集中停留在基隆東北角海域；西南沿海在夏季時，不管何種廢棄物，只要一進入海洋，可能就會被北上的西南海流帶離當地，約三周時間，漂流物即可從西南海域抵達基隆東北角一帶。
黑潮團隊表示，沿岸調查發現許多由保麗龍製成的圓柱體及長方體廢棄浮具，推測發泡塑膠最可能來源為漁業浮具破碎後溢散造成。雲嘉南沿海牡蠣養殖盛行，多以保麗龍浮具做為蚵棚浮力來源，使用年限為2至3年，每年5、6月當西南氣流旺盛，即有許多保麗龍因大浪及強勁水流導致破碎，沖上嘉義、台南海岸。
因此，為改善此海岸汙染問題，近年開始推廣使用EPP浮具替代保麗龍浮具，強度高、不易破碎，估計使用年限約5至6年，但今年西南氣流強勁，密集的強降雨同樣造成許多蚵棚被沖毀，綁在蚵棚上的浮具不論是保麗龍或EPP材質，同樣破碎；因此，黑潮海洋文教基金會表示，政府各單位應依據牡蠣養殖海域的氣候特性及養殖現況，制定完整浮具標準規範，評估浮具耐受性，避免環境汙染，也讓牡蠣養殖業永續。
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