交通部修法可拿違規罰鍰採購執法設備 最快年底上路

為了有效遏止交通違規，交通執法單位近年來多使用科技執法設備，不過卻也碰上了經費不足的問題。交通部今天說，由於內政部警政署執法需求需要設備，已預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條，將交通科技執法設備費用納入罰鍰收入指定用途項目中。最快年底上路。

交通部說，該次修法是為了提供執法機關推動科技執法所需經費，以助於維護交通秩序，降低肇事風險。交通部也說，該修法有其急迫性。

交通部也說，該案為警政署提出來修法案子，由於執法需求需要經費，把現行優先改為指定項目，依照需求增列兩個項目。

按目前「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條規定，直轄市、縣（市）政府分配的罰鍰收入，應至少提撥百分之十二作為交通執法與交通安全改善經費，並有六項優先支應項目。

包含道路交通違規案件舉發處理費用、購置及檢定交通執法裝備器材費用、交通執法資訊電腦化費用、設置或租用違規車輛保管場所或卸貨分裝場地費用、交通執法與安全宣導費用、交通執法教育訓練及考察費用。

交通部說，修法後，把優先支應改為指定用途，並新增交通科技執法設備費用、其他相關推動交通執法及協勤費用，共計兩項。

交通部說，今天開始預告30天，還要會銜警政署跟財政部，最快年底上路。