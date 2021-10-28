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鼻咽癌治療出現曙光 亞東醫院攜手富禾生醫研發新療法

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
亞東醫院與富禾生醫研發新免疫細胞治療方法簽約記者會。圖／亞東紀念醫院提供
亞東醫院與富禾生醫研發新免疫細胞治療方法簽約記者會。圖／亞東紀念醫院提供

鼻咽癌為華人好發癌症，尤其明顯症狀通常已經是晚期，即便治療成功也有後遺症，新北亞東醫院與富禾生醫合作，共同開發並優化可臨床應用的免疫細胞製程，以降低治療副作用，盼能盡早穩定品質完成實驗上市。另外，醫院也期待未來利用富禾生醫研發的EBV專一毒殺型T細胞（EBaT8）治療鼻咽癌，讓鼻咽癌患者享有高品質的完整醫療。

鼻咽癌為華人好發癌症，年發生率約十萬分之八，位在鼻腔後方，因部位特殊，初期的症狀多為分泌物帶血絲並不明顯，被稱為是沈默的殺手，60%以上的病人惡化到頸部淋巴轉移才診斷出來，此時已經進入第三或四期，目前已知跟EB病毒感染、有機揮發物質如甲醛、抽菸、飲食其中醃製食物有關。

目前鼻咽癌的治療以放射線合併化學治療為主，然化療藥物可能影響聽力、讓唾液腺萎縮、頸部肌肉顯纖維化等，生活品質也較正常人差，易有口乾、吞嚥困難等後遺症，讓受治療者難以回到正常生活。

亞東醫院指出，為改善患者治療後副作用，醫院培養出針對鼻咽癌的免疫細胞做為新的治療方法，並與培養出抗鼻咽癌的免疫細胞與專注於免疫系統相關服務創新研發的富禾生醫合作，共同開發並優化可臨床應用的免疫細胞製程，盼能盡早穩定品質完成實驗上市，造福鼻咽癌患者。

亞東醫院強調，醫學研究部與細胞治療中心主任邱彥霖醫師帶領研發下，已經在過去幾年持續測試與優化，建立出針對EB病毒抗原有反應的免疫細胞療法（DC-CIK）。而這次跨域合作的富禾生醫則利用自主技術，結合國家級研究單位及醫學中心之臨床資源，開發出多項自主技術之細胞產品，發展全方位免疫功能分析平台，可鑑別各類型免疫細胞以及了解免疫系統在疾病可能造成的缺損及差異。

亞東醫院表示，未來鼻咽癌創新治療方式，除富禾生醫免疫功能分析及循環腫瘤細胞液態切片技術協助診斷鼻咽癌外，也期待醫院能利用富禾生醫研發的EBV專一毒殺型T細胞（EBaT8）治療鼻咽癌，共同開發進行臨床試驗，為鼻咽癌患者帶來更有品質的完整醫療服務。

亞東醫院與富禾生醫研發新免疫細胞治療方法簽約記者會。圖／亞東紀念醫院提供
亞東醫院與富禾生醫研發新免疫細胞治療方法簽約記者會。圖／亞東紀念醫院提供

患者 亞東醫院 癌症

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