公費醫師服務年限延至10年 歡迎原民和離島學子報考

公費醫師留任率不佳，衛福部檢討後修改服務年限由6年延長至10年，期間可返醫學中心進修，年資可列入計算，台東縣衛生局呼籲原住民和離島學子投入醫療服務。

台東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，以往公費醫師服務期間缺乏進修機會，薪資不如預期、留任率不佳，經衛生福利部通盤檢討後，將與「重點科別培育公費醫師制度計畫」之一般公費醫師制度一致，服務年限由6年延長至10年。

且訂定多項配套措施，如公費醫師於服務期間，為精進專業技術，得中斷服務返回醫學中心進修，進修期間可列入服務年資計算，但採計年數以2年為限，此有助公費醫師的職涯規劃與發展。

另外，公費醫師如分發至衛福部所屬醫院，提供正式公職缺，享有公職相關福利，提供薪資保障，並逐年做滾動式調整；以及於原住民族地區及離島地區服務的衛福部所屬醫院年資，優先納入陞遷加分制度之參考。

衛生局表示，衛福部特規劃公費醫師的職涯措施，讓公費醫師能安心貢獻偏鄉醫療，照顧偏鄉最有需要的民眾，歡迎有興趣的原住民族及離島地區學生踴躍報考。