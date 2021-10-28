收碳費阻礙台灣減碳進度？環團疑政府低估企業意願

COP26全球氣候峰會即將展開，我國也走在淨零轉型路上，綠色和平組織認為，環保署緊抱無效的碳定價標準不放，堅持收取100元碳費恐阻礙台灣的減碳進度。綠色和平發表「台灣排碳大戶碳定價意向調查」結果，調查發現，九成支持政府實施有效碳定價，八成同意費率逐年漸進遞增至國際碳定價水準，認為環保署低估了企業的意願。

環保署環管處長蔡玲儀表示，全球加速減碳趨勢，企業與民間團體提出的方向與現在推行碳定價的方向一致，但對於外界對於碳定價期待高一點費率，她表示，這都是未來可以討論的方向。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，這次意向調查結果中，97%的受訪排碳大戶支持2050淨零，但僅半數對政府達成目標有信心；環團指稱，今年422世界地球日蔡英文總統喊出2050淨零後，行政院下各部會無作為，造成產業擔憂與恐慌，面對國際碳邊境稅(CBAM)即將到來的衝擊，九成企業希望政府能自己收取有效碳定價以減免CBAM的影響。

綠色和平表示，環保署認為企業對收取碳費反彈，但調查卻顯示六成企業了解國際碳定價趨勢，近九成支持台灣自己必須實施有效碳定價，八成也同意實施後逐年漸進遞增至國際碳定價水準，將近七成(69.6%)的排碳大戶皆認為合理的碳費在每噸10美元(約新台幣300元)以上。

鄭楚忻說，「有效碳定價」應迅速被全面規劃且制定，環保署將費率訂定原則、調整原則、徵收對象等細節，全部拖延到子法討論，會拖慢台灣企業的減碳工作，對於淨零排放目標毫無幫助，認為目前的法條虛與委蛇、敷衍了事；綠色和平認為，氣候變遷因應法需設有碳價底價、起始費率不得過低，碳價也需明確逐年調升機制，以因應更高的減碳目標與國際趨勢，同時列為2050淨零路徑規劃重要政策工具。