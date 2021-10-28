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她爬山會喘竟是肺纖維化！治療+運動找回健康

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
郭姓女患者（左）今天在台中榮總現身說法，她感謝醫師傅彬貴（右）救治，自己配合治療，並遵從醫囑每天運動，如今可以爬山，找回自己的健康。圖／台中榮總提供
郭姓女患者（左）今天在台中榮總現身說法，她感謝醫師傅彬貴（右）救治，自己配合治療，並遵從醫囑每天運動，如今可以爬山，找回自己的健康。圖／台中榮總提供

郭姓自體免疫疾病女患者今天在台中榮總現身說法，她以前爬山會喘，以為自己體力不好、缺乏運動，不知道自己肺部已纖維化，她直到走路會喘，轉診到胸腔科才確診，肺功能只剩下50%，她感謝醫師傅彬貴救治，自己配合治療，並遵從醫囑每天運動，持續到健身房運動，如今可以爬山，找回自己的健康。

台中榮總間質性肺病整合照護中心主任、胸腔內科醫師傅彬貴說，間質性肺病為肺部發炎未及時治療進展到肺纖維化，肺部如菜瓜布般，俗稱菜瓜布肺，由於早期症狀不明顯，很多患者僅乾咳、有點呼吸急促等症狀，與感冒、氣喘病很類似，不易被發現，延誤治療。

陳適安說，肺纖維化無法逆轉，早期發現、早期診斷及治療相當重要，台中榮總全國首創成立間質性肺病整合照護中心，集合院內胸腔科、免疫風濕科、心臟科、復健科提供跨團隊照護，未來在影像學研究發展、幹細胞治療、分子生物診斷以及肺部移植治療等領域，提供國人最好的服務。

個管師鍾宛蓉分享，郭姓女病患經轉診向醫師傅彬貴求診後，確診為特發性肺纖維化，肺功能只剩下50%。幸好正確的早期診斷，輔以健保給付的抗肺纖維化藥物，搭配積極運動與心肺復健治療，肺功能檢查有顯著的進步，還可以爬山運動。

另一名張姓女病患罹皮肌炎及肺纖維化，去年2月因急性惡化發作，肺功能僅剩下27%，從雲林到台中榮總就診，需要持續使用氧氣治療，後經免疫風濕科與胸腔內科醫師合作下病情獲得控制，目前已不需要使用氧氣，且肺功能恢復到72%。

傅彬貴呼籲，民眾持續八周乾咳、喘促或呼吸不順倦怠等症狀，可以前往胸腔內科進行檢查，避免延誤病情。台中榮總間質性肺病整合照護中心衛教室提供衛教諮詢服務。

台中榮總全國首創成立間質性肺病整合照護中心。圖／台中榮總提供
台中榮總全國首創成立間質性肺病整合照護中心。圖／台中榮總提供

台中榮總 醫師 復健

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