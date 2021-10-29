傳善學苑培力社福CEO 串起共學成長生態圈

傳善學苑第一、二期學員，來自不同領域50名社福CEO合照。 圖／公益團體自律聯盟 提供

一大早來到淡水，細雨綿綿、氣候冷冽，但當抵達現場推開活動的大門後，氛圍截然不同，只見穿著制服的一群人，早已朝氣蓬勃地等待課程的開始，他們是50位來自不同領域的社福機構領導人，今天正齊聚一堂參加「傳善學苑」的培力課程。

傳善學苑有社福界EMBA之稱，於2019年首次推出，每年25個名額，對象為社福機構的決策者，並委託台灣公益團體自律聯盟承辦，透過為期9個月的系列課程、工作坊及社會創新體驗，深度培力社福機構決策者組織運營及管理能力，期望協助機構提升自立與永續的能力。今年推出第二期，於10月21日開課，經過第一天的破冰活動與體驗課程後，彼此間已經非常熟悉；翌日，他們與第一期的學長姐們共同學習，更感受到由傳善學苑凝聚的夥伴力量。

第一天透過分組活動熱身，讓大家彼此熟悉。 圖／公益團體自律聯盟 提供

為共同問題找出解方

要了解傳善學苑，要先認識陳永泰公益信託舉辦之傳善獎，此獎項每年評選8家優秀機構，每年400萬，連續3年1,200萬，每屆合計9,600萬的支持，至今已第7年，主辦單位在過程中接觸許多社福機構負責人後發現，大家所面臨的問題與瓶頸都十分類似，每間機構第一線服務都很專業，但當進入領導階層，隨之而來的財務、行銷、人事等管理事務都成為問題；而社會變化急遽，決策者是否擁有創新思維與開放格局將是機構發展的關鍵，因此推出傳善學苑，希望進一步能為社福機構提供經費之外的支援。

公益團體自律聯盟為兩期傳善學苑的承辦單位，祕書長林依瑩期待能帶給參與者更多新的刺激。 圖／公益團體自律聯盟 提供

公益團體自律聯盟祕書長林依瑩表示，今年臺灣從疫情到資安議題都衝擊到公益領域，大環境瞬間改變常令機構措手不及，若能有聯合的力量，就能快速因應，「從傳善獎到傳善學苑，一直希望能建立這樣的生態圈」。此外，目前公益團體在組織策略與人力資源上都面對瓶頸，尤其是資源募集、資安與跨領域的人才難尋，這次也希望能透過課程討論兼職、共同聘用等新用人模式，解決相關問題。

學而應用之，劍及履及

無論性別與年齡，換上制服就是夥伴，透過共學找出問題的解決之道。 圖／公益團體自律聯盟 提供

非營利組織的營運核心簡單說就是錢與人，現場的社福CEO們均表示目前募款不易，必須進一步學習商業模式的運作方式；而在人力資源方面更是當務之急。

臺北市教會聯合會社會發展處處長林哲寧是第一期的學員，他在此領悟到「以往過於著重在如何把專業做得更好，把重點放在服務對象上，但是缺乏對工作人員本身或組織發展的關注」，由於社工是高耗能的工作，有時會落入低潮，他開始注意如何協助夥伴們找回平衡，關心與回應他們不同階段的需求。此外他原本是組織之執行長，透過傳善學苑的啟發後，回去就著手進行組織的調整，為加速人才的流動，他提前兩年交班給副執行長，他表示要不是經歷了傳善學苑的課程訓練，無法交接的如此順利。

期待共學帶來更多激盪與刺激

越資深的非營利組織越有歷史的包袱，而且參與者的使命感都非常強，但往往也因為這種堅持，更不容易改變思維，更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，一邊是變化萬千的社會環境，另一邊是長時間舊模式帶來的穩定績效，要如何抉擇？帶領組織成功轉型真是一道難題！

參與傳善學苑後，江元凱有了可以分憂的同儕，也有了可以共同學習的夥伴，在老師的帶領下，學習解構問題，找尋各種解決之道。他認為自己最明顯的改變是懂得如何分配資源，以往都把資源全部投入在服務端，只顧著解決當下問題，如今開始將經費做適當的分配，除服務外，還投入人力培訓、組織優化與數位轉型等項目，使機構的基礎更穩固，未來才可能擴大與永續。

第一期的傳善學苑學員一直保持好感情，成為未來道路上不可或缺的夥伴。 圖／公益團體自律聯盟 提供

勵馨基金會副執行長王怡雯是第二期學員，報名參加傳善學苑主要是因為意識到當從基層變成主管時，最需要的是管理專業，但卻很難有機會在基金會組織中學習到，例如她自己在統整與財務等能力上就迫切需要被提升；此外，「在拓展社會影響力，或加強資源募集能力時，創新是十分重要，但往往不知道如何切入」，因此，她非常期待即將展開的9個月學習，能帶領她找到更多方法與工具。

聚集50位中大型社福領域CEO於一堂，實屬難得，他們都是一線的負責人或決策者，不但在心理上可彼此支持，於專業領域上可相互激盪，在管理思維更能密切交流，陳永泰公益信託透過傳善學苑培力社福機構的決策者，不但使社福生態圈的力量集合壯大，更令人看見永續的未來。