松柏嶺茶文化主題館揭幕 體驗手製茶和茶面膜別錯過

南投縣名間鄉是國內最大茶葉產區，交通部觀光局參山國家風景區管理處將松柏嶺遊客中心改造為茶文化主題館，今天揭牌啟用，遊客可體驗古式手炒茶及傳統製茶用具，還可用大碗公盛茶湯進行臉部薰蒸及體驗茶面膜SPA，體驗茶鄉特有魅力。

松柏嶺茶文化主題館啟用，由南投市西嶺國小舞獅隊祥獅獻瑞演出震撼開場，松嶺茶藝文化協會、中華松嶺無我茶布置特色茶席，以好茶招待來賓，書法名家謝坤山揮毫「悠遊茶鄉」書法，並展出書藝陶刻作品，希望茶文化主題館成為民眾認識台灣茶葉文化和特色最佳所在。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，松柏嶺海拔400公尺，特殊台地地形、氣候以及紅色土壤造就了最適合栽種茶葉的環境，茶葉產量全國之冠，以松柏長青茶聞名。

松柏嶺茶文化主題館周邊遊憩景點豐富，步行即可前往茶香步道、登廟步道、七星陣地公園，這些景點不僅視野遼闊，且位於茶園之間，常可聞到製茶過程瀰漫的茶香，是遊客休閒放鬆的好去處。

茶文化主題館投入2000萬元、歷經1年多改造，將豐富多元的茶文化內容與互動體驗設施融入茶文化主題館。介紹台灣茶產業重要發展歷程、四大茶樹品系及台灣製茶工藝；遊客還可體驗古式手炒茶及傳統製茶用具；還可預約「茶薰六覺」以大碗公盛茶湯進行臉部薰蒸及體驗茶面膜SPA。

2樓則透過特殊的玻璃器皿，讓遊客認識綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶、黑茶及再加工茶等世界7大類茶葉，感受不同茶類的芬芳嗅覺體驗。