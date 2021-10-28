女性吸菸率5年內大躍進！勸戒菸 這樣做比恐嚇更有用

隨健康意識抬頭、菸捐調漲，台灣男女性吸菸率大致持續下降，但2018年到2020年的女性吸菸率卻從2.4%回升到2.9%，為2015年後最大幅度回升，如何幫助女性遠離菸品再次成為關注焦點。國民健康署調查發現，女性加味菸使用比率上升幅度大於男性，但因醫療及醫美抗老技術發達，疾病和變老變醜等恐怖訴求，無法為習慣「吸菸儀式感」女性帶來戒菸動機，要正向鼓勵或訴諸親情才有用，另外國健署已研擬修法禁止加味菸。

亞東醫院心血管醫學中心主任吳彥雯表示，台灣過去長期調查一直認為女性抽菸率極低，可能有些低估，因為很多女性可能不敢講實話。近年觀察到加味菸使用比例誇張成長，女性吸菸者使用比例從33.6%增加到41.7%，男性也從5.6%成長到12.5%，因為這類新興菸品給人一種「這不是菸」的錯覺，甚至有時髦、新潮感，忘記了加味菸就是菸，只要開始抽，就是對生命健康造成危險。

吳彥雯表示，吸菸會導致動脈粥狀硬化，導致冠狀動脈心臟病或腦中風，而且研究顯示女性吸菸者健康風險上升幅度遠高於男性。

舉例來說，成年男性一天抽6到9根菸，心肌梗塞風險是不吸菸男性的2.1倍，但女性只要一天抽3到5跟，心肌梗塞風險就是不吸菸女性的2.14倍。如果菸癮更重，一天吸一包菸（20根），男性風險的增為3倍，女性卻大增為6倍。至於出血性腦中風（蜘蛛網膜下腔出血），男性吸菸風險增為3倍，女性則增為4.7倍。吸菸也會增加女性罹患乳癌、子宮頸癌、不孕、流產等風險，還會使卵子提早老化並進入更年期，讓心血管疾病風險更高。

曾經主持女性吸菸者焦點座談的世新大學公共關係暨廣告學系專任教授許安琪表示，女性大多是在求學階段因為好奇和同儕接觸菸品，進入職場後因為社交原因繼續抽菸，而鞏固吸菸行為的重要元素「儀式感」，還有打入某個人際圈之後的文化壓力、階級制度等，這些都會增加戒菸難度。

雖然健康風險高，不過許安琪調查發現，恐怖訴求無法喚起女性吸菸者的戒菸動機，但正面、溫馨的鼓勵和親情訴求，可以得到很好的反應，特別是在比較年長的女性吸菸者。許安琪表示，這可能是因為現代醫學發達，也有很多醫美技術可以滿足女性抗老和美容的需求，所以與其恐嚇女性吸菸會醜，不如鼓勵他多運動會變美，最好由家人、伴侶或兒女，以溫馨的話語支持女性戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康