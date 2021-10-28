女性抽菸危害大 溫情勸導較有效

台灣總吸菸率連年下降，女性抽菸率卻不減反升！世新大學公共關係暨廣告學系教授許安琪表示，溫馨鼓勵比恐怖訴求更能勸阻女性抽菸。亞東紀念醫院心臟血管內科主任吳彥雯指出，女性抽菸比男性抽菸有更高的身體風險，如不孕、經期不適等。

女性抽菸焦點調查

衛福部國民健康署副署長魏璽倫說，根據109年國民吸菸行為調查顯示，在台灣整體抽菸比率連年下降的情況下，女性抽菸的比率反而從108年的2.4%上升到109年的2.9%。吳彥雯則補充，雖然女性抽菸比率低，但不減反增可能是一個趨勢，而且許多女性會因為外在眼光，而選擇隱瞞抽菸習慣。

魏璽倫特別指出，女性吸菸者使用加味菸的比率從33.6% 上升到41.7%。她提到，有數據說美國8成以上的青少年是因為加味菸而接觸到菸品，呼籲《菸害防治法》明確禁止加味菸，除了防治菸害之外，也能避免青少年因為錯誤認知與好奇心，意外形成了煙癮。

吸菸群體特殊文化

世新大學公共關係暨廣告學系教授許安琪訪對八位吸菸女性進行了深度訪談，發現吸菸群體內部有獨特的次文化。第一個，抽菸具有儀式感，並用使用特殊語彙來交流，如「對接菸」、「幸運菸」等，容易讓菸圈形成有歸屬感的團體。

第二個，菸盒上常以重病狀況的恐怖訴求，來降低民眾抽菸的意願。但許安琪發現，比起恐怖訴求，親情溫馨的正向鼓勵對防治女性抽菸更有效果。他補充說道，恐怖訴求依舊有一定的嚇阻效果，可以持續在菸盒上使用。但如果在影音平台上，就可以採用溫馨的鼓勵方式。

女性抽菸更有風險

吳彥雯提到，吸菸會引起心血管疾病，如動脈粥狀硬化，出現脂肪等物質累積於血管周圍，最後可能導致心肌梗塞。文獻資料說明血管其實從兩歲就開始老化，而抽菸更是「火上加油」，加速體內的老化。

她也說，女性抽菸的風險其實比男性來得高。每天抽1包香菸的老菸槍發生心肌梗塞的機率是未抽菸男性的3倍，而每天1包菸的女性卻是其他女性的6倍。WHO研究也指出，抽菸導致罹患乳癌、子宮頸癌風險增加，也會對女性的生殖系統產生不良的影響，可能造成經期的不適感、加速更年期的到來。

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