勇奪金牌！馬諦氏21年獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

馬諦氏21年勇奪今年IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍獎盃。 圖／馬諦氏 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自台灣的威士忌品牌馬諦氏（Matisse），多年來對於品質的要求始終如一，抱持對於品質毫不妥協的信念與堅持，屢獲各大國際烈酒競賽肯定。日前馬諦氏21年於英國最具指標性的國際賽事——IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽（International Wine & Spirit Competition），勇奪所有獎項中最高榮耀的調和式蘇格蘭威士忌總冠軍獎盃(Trophy)，再次向國際證明馬諦氏威士忌的厚實底蘊。

英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽自1969年由化學家Anton Massel至今，已舉辦超過半個世紀，是威士忌業界歷史最悠久、眾所矚目的競賽，素有酒界奧林匹克大賽美譽。擁有超過35年歷史的IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍獎盃(Trophy)，只會頒發給全蘇格蘭威士忌中表現卓越、頂尖的佼佼者。

在2021年英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽中，馬諦氏同時與百齡罈、起瓦士、格蘭父子、約翰走路及懷特馬凱等國際知名烈酒品牌同時入圍，角逐這項代表蘇格蘭最高榮耀的冠軍寶座，顯示馬諦氏的挑酒工藝，早已與國際一線品牌平起平坐。

馬諦氏21年蘇格蘭威士忌，深受國際評審青睞。建議售價2,499元，於家樂福門市販售。 圖／馬諦氏 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

這次獲獎的馬諦氏21年蘇格蘭威士忌，嚴選優質橡木桶陳年，經歷21年醞釀，產生珍貴如黃金、溫潤美好而口感醇厚的酒液，幽雅的木桶香氣以及濃郁柔和的太妃糖、奶油香纏繞，層次細膩且平衡，深受國際評審青睞。

在10月21日於英國愛丁堡The Balmoral Hotel舉行的頒獎典禮中，IWSC葡萄酒及烈酒大使Pip Mortimer在致詞中表示：「我們非常高興看到，馬諦氏以21年蘇格蘭威士忌，為我們帶來令人驚艷的品酩體驗，並且擊退一眾強敵，贏得『IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍』的至高殊榮讚賞。」

Pip Mortimer同時指出：「多年來馬諦氏在IWSC中獲得多面金牌肯定，證明馬諦氏高超的挑酒實力，不容小覷，所以此次我們很榮幸的向世界宣示，馬諦氏21年在今年大賽中贏得這個獎項，絕對是實至名歸。」

近來在疫情衝擊之下，原物料價格全面高漲，市場已經開始感受到開始感受通膨威力；馬諦氏21年在報得大獎之後，身價是否也將在原物料飆漲壓力下水漲船高，相當值得關注。建議喜愛馬諦氏21年的消費者，不妨在漲價前搶先一步下手，率先體驗馬諦氏21年的美好。馬諦氏21年蘇格蘭威士忌，建議售價2,499元，於家樂福門市販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。