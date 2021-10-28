影／外送員車禍心臟破洞 鬼門關前救回:大口呼吸真好
台中35歲鍾姓外送員外送途中發生嚴重車禍，台中慈濟醫院檢傷發現傷者「心臟破洞」，心臟血管中心主任謝世榮說，原則上心臟破洞幾乎當場死亡，但經團隊搶救，保住鍾性命並康復出院。鍾員有感，「能大口呼吸真好」，贈花擁抱謝世榮，原本從事屠宰業的鍾術後體會身上千刀萬刮的痛，決定轉行團購事業，並戒菸休養身體。
台中慈濟醫院今舉辦記者會，35歲鍾姓外送員於今年8月發生車禍，罕見的「心臟破洞」仍存活下來，鍾男今天有感地說，「能大口呼吸真好」，他的記憶停留在車禍當下，術後他努力復健、戒菸，現在生活與昔日差異不大，但他更加珍惜生命。
鍾男說，因為有房貸壓力，白天在屠宰場上班，晚上跑外送，歷經手術浩劫餘生，26天住院治療，每次換藥、拆線要體會千刀萬刮的痛楚，讓他決定離開屠宰業，轉換跑道開團購公司，也不再騎機車，他也聽護理人員建議，戒掉菸讓身體更健康。
胸腔外科醫師柯志霖分享，鍾員當時清晨送到急診室，檢傷身體左側8根肋骨骨折併嚴重血胸，肺挫傷、脾臟破裂、骨盆骨折及骨盆腔出血，主要出血點是從心包膜撞裂處間歇性噴出鮮血，相當不樂觀。
心臟血管中心主任謝世榮回憶，當時檢查確定是心臟破裂，「我聽了根本不敢置信」，因為人體心臟破洞，原則上在現場就死掉了，但鍾員的出血點在心臟後方的肺靜脈與心臟連接處，且破洞上覆蓋10公分大的血塊，恰好壓住破洞讓血液不會大量流出。
更神奇的是心包膜外也有一個裂縫，讓血液可以滲出，形成微妙的平衡，不會造成心包填塞，使心臟失去功能，有了這奇蹟式的傷口，醫療團隊才能合作完成手術。
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