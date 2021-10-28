快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

影／外送員車禍心臟破洞 鬼門關前救回:大口呼吸真好

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
鍾男今天有感地說，「能大口呼吸真好」，他的記憶停留在車禍當下，術後他努力復健、戒菸，現在生活與昔日差異不大，但他更加珍惜生命。記者林佩均／攝影
鍾男今天有感地說，「能大口呼吸真好」，他的記憶停留在車禍當下，術後他努力復健、戒菸，現在生活與昔日差異不大，但他更加珍惜生命。記者林佩均／攝影

台中35歲鍾姓外送員外送途中發生嚴重車禍，台中慈濟醫院檢傷發現傷者「心臟破洞」，心臟血管中心主任謝世榮說，原則上心臟破洞幾乎當場死亡，但經團隊搶救，保住鍾性命並康復出院。鍾員有感，「能大口呼吸真好」，贈花擁抱謝世榮，原本從事屠宰業的鍾術後體會身上千刀萬刮的痛，決定轉行團購事業，並戒菸休養身體。

台中慈濟醫院今舉辦記者會，35歲鍾姓外送員於今年8月發生車禍，罕見的「心臟破洞」仍存活下來，鍾男今天有感地說，「能大口呼吸真好」，他的記憶停留在車禍當下，術後他努力復健、戒菸，現在生活與昔日差異不大，但他更加珍惜生命。

鍾男說，因為有房貸壓力，白天在屠宰場上班，晚上跑外送，歷經手術浩劫餘生，26天住院治療，每次換藥、拆線要體會千刀萬刮的痛楚，讓他決定離開屠宰業，轉換跑道開團購公司，也不再騎機車，他也聽護理人員建議，戒掉菸讓身體更健康。

胸腔外科醫師柯志霖分享，鍾員當時清晨送到急診室，檢傷身體左側8根肋骨骨折併嚴重血胸，肺挫傷、脾臟破裂、骨盆骨折及骨盆腔出血，主要出血點是從心包膜撞裂處間歇性噴出鮮血，相當不樂觀。

心臟血管中心主任謝世榮回憶，當時檢查確定是心臟破裂，「我聽了根本不敢置信」，因為人體心臟破洞，原則上在現場就死掉了，但鍾員的出血點在心臟後方的肺靜脈與心臟連接處，且破洞上覆蓋10公分大的血塊，恰好壓住破洞讓血液不會大量流出。

更神奇的是心包膜外也有一個裂縫，讓血液可以滲出，形成微妙的平衡，不會造成心包填塞，使心臟失去功能，有了這奇蹟式的傷口，醫療團隊才能合作完成手術。

台中35歲鍾姓外送員(右)有感，「能大口呼吸真好」，贈花擁抱心臟血管中心主任謝世榮，謝回贈親手繪製的心臟術前、術後圖給鍾員。記者林佩均／攝影
台中35歲鍾姓外送員(右)有感，「能大口呼吸真好」，贈花擁抱心臟血管中心主任謝世榮，謝回贈親手繪製的心臟術前、術後圖給鍾員。記者林佩均／攝影
台中35歲鍾姓外送員有感，「能大口呼吸真好」，贈花感謝心臟血管中心主任謝世榮與醫療團隊。記者林佩均／攝影
台中35歲鍾姓外送員有感，「能大口呼吸真好」，贈花感謝心臟血管中心主任謝世榮與醫療團隊。記者林佩均／攝影
台中35歲鍾姓外送員(右)有感，「能大口呼吸真好」，贈花擁抱心臟血管中心主任謝世榮，謝回贈親手繪製的心臟術前、術後圖給鍾員。記者林佩均／攝影
台中35歲鍾姓外送員(右)有感，「能大口呼吸真好」，贈花擁抱心臟血管中心主任謝世榮，謝回贈親手繪製的心臟術前、術後圖給鍾員。記者林佩均／攝影
心臟血管中心主任謝世榮指出，鍾員的出血點在心臟後方的肺靜脈與心臟連接處。記者林佩均／攝影
心臟血管中心主任謝世榮指出，鍾員的出血點在心臟後方的肺靜脈與心臟連接處。記者林佩均／攝影

車禍 外送員 手術

延伸閱讀

竹東少女性侵焚屍 主嫌林春雄服刑心臟停止送醫仍猝死

地震震歪大門完全打不開！ 外送員「這動作」超帥神救援

凌晨叫餐選無接觸 外送員不離開站門口讓他好毛

影／擦撞閃路邊違停的機車　外送員遭公車輾過傷重不治

相關新聞

交通部：11月2日車廂內可脫口罩飲食 遊樂園取消人數上限

行政院長蘇貞昌於今天院會指示，考量目前疫情趨緩穩定控制，在防疫成果共享下，為提振國內旅遊，活絡國內產業經濟，請交通部配合...

境外汙染物來了！ 鄭明典：口罩活性碳功能可能有限 待室內

中央氣象局鄭明典在臉書表示，最近主要汙染物常會是臭氧，對呼吸道有刺激性，很麻煩。理論上，活性碳口罩可以阻擋臭氧，但是實際...

東北季風增強！周六桃園以北降雨機率提高 低溫探18度

中央氣象局說，今天台灣附近東北季風增強，降雨集中在北部跟恆春半島。周六起，桃園以北降雨機率提高，此外受到冷空氣影響，低溫...

影／外送員車禍心臟破洞 鬼門關前救回:大口呼吸真好

台中35歲鍾姓外送員外送途中發生嚴重車禍，台中慈濟醫院檢傷發現傷者「心臟破洞」，心臟血管中心主任謝世榮說，原則上心臟破洞...

全黨捍衛公投！「核電是綠電嗎？」張子敬首度表態

國際減碳成趨勢，立委質疑國內也有以核養綠說法，用核能來變成減碳的一個最重要的手段，但核電是綠電嗎？環保署長張子敬今天首度...

疫情緩和再鬆綁 交通運具內11/2全面開放飲食

行政院長蘇貞昌於今(28)日院會指示，考量目前疫情趨緩穩定控制，在防疫成果共享下，為提振國內旅遊，活絡國內產業經濟，請交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。