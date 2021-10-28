全黨捍衛公投！「核電是綠電嗎？」張子敬首度表態

國際減碳成趨勢，立委質疑國內也有以核養綠說法，用核能來變成減碳的一個最重要的手段，但核電是綠電嗎？環保署長張子敬今天首度表態，認為核電並非綠電，認為綠電視再生能源，是對環境沒有負擔的能源。

蔡英文總統昨主持民進黨中執會，對年底四項公投案發表談話，同時並下令全黨捍衛公投；今張子敬在立法院衛環委員會針對「我國空氣汙染防制工作現況及後續精進作為」進行專案報告，立委蘇巧慧表示，多個媒體上有重啟核四的報導，但其實根本沒有「重啟」這題目，核廢料最終處置場「根本找不到」，也沒有通過環評。

蘇巧慧表示，環保署通過了氣候變遷因應法，就是在做減碳，減碳與能源使用相關息息相關，尤其是今天在討論空汙的問題，面對各大報紙開始這種「以核養綠」，用「核」來變成減碳的一個最重要的手段，她問，「署長，核電是綠電嗎？」核電可以減少碳排，所以直接歸納為綠電？

張子敬表示，「它應該不能被視為綠電」。國際能源總署有關減碳的路徑裡，能源部分其實有再生能源，和碳的補充利用(CCUS)來達到。

蘇巧慧說，所以我們認為的綠電是再生能源嘛，張子敬答「是」。她說，對環境沒有負擔的能源，既能夠減碳降空汙，又不會產生後遺症，我們認定它為綠能綠電，若核能可以輕鬆簡單解決這一切，也不用討論氣候變遷立法與碳排，多蓋幾座核電廠就好了。碳排、減碳與核電的關聯性，好好釐清清楚，不要被斷章取義，變成以核養綠，要求環保署詳實資訊公開，讓外界評科學判斷。

張子敬說，會與經濟部合作建立相關能源論述。