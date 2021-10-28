快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北季風增強！周六桃園以北降雨機率提高 低溫探18度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
徐仲毅說明雲圖狀況。圖／取自氣象局YouTube直播
徐仲毅說明雲圖狀況。圖／取自氣象局YouTube直播

中央氣象局說，今天台灣附近東北季風增強，降雨集中在北部跟恆春半島。周六起，桃園以北降雨機率提高，此外受到冷空氣影響，低溫探18度。

氣象局資深預報員徐仲毅說，未來一周天氣受到東北季風或是東北風所影響，降雨主要在東北部、基隆北海岸跟恆春半島東側，有局部短暫雨，西部則為多雲到晴，南部山區跟高屏平近山區平地有午後雷陣雨，但區域跟量值來說不會太大。直到周六後桃園以北降雨機率提高。

徐仲毅說，今天台灣附近東北季風增強，沿海空曠地區跟外島有八到九級強陣風，中颱瑪瑙也會為北海岸、東半部跟恆春半島帶來長浪，海邊活動注意安全。

徐仲毅說，東北季風增強主要影響在周六清晨，早晚溫度會變涼，中部以北、東北部低溫18到20度，南部、花東21到23度，空曠地區跟近山區感受可能更低溫。

高溫部分則變化不大，白天比前天略降1、2度。北部、宜花高溫24到27度，中南部跟台東28到31度。徐仲毅說，還是要留意日夜溫差，早出晚歸添加衣物。

低溫 恆春 桃園

延伸閱讀

東北季風發威愈晚雨勢愈大 氣象局預測最冷時間點曝光

又一波東北風周五報到！ 氣象局：水氣更多、雨區更大

入秋首道冷空氣明午後起挾雨強襲！ 風力恐達輕颱標準

圓規颱風不排除侵台、發陸警 氣象局：恐以中颱逼近

相關新聞

交通部：11月2日車廂內可脫口罩飲食 遊樂園取消人數上限

行政院長蘇貞昌於今天院會指示，考量目前疫情趨緩穩定控制，在防疫成果共享下，為提振國內旅遊，活絡國內產業經濟，請交通部配合...

境外汙染物來了！ 鄭明典：口罩活性碳功能可能有限 待室內

中央氣象局鄭明典在臉書表示，最近主要汙染物常會是臭氧，對呼吸道有刺激性，很麻煩。理論上，活性碳口罩可以阻擋臭氧，但是實際...

東北季風增強！周六桃園以北降雨機率提高 低溫探18度

中央氣象局說，今天台灣附近東北季風增強，降雨集中在北部跟恆春半島。周六起，桃園以北降雨機率提高，此外受到冷空氣影響，低溫...

明年導遊領隊考試 筆試3月中12考區舉行

考試院今天表示，今日院會通過明年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試，筆試定於明年3月12日至13日在台北、...

影／外送員車禍心臟破洞 鬼門關前救回:大口呼吸真好

台中35歲鍾姓外送員外送途中發生嚴重車禍，台中慈濟醫院檢傷發現傷者「心臟破洞」，心臟血管中心主任謝世榮說，原則上心臟破洞...

全黨捍衛公投！「核電是綠電嗎？」張子敬首度表態

國際減碳成趨勢，立委質疑國內也有以核養綠說法，用核能來變成減碳的一個最重要的手段，但核電是綠電嗎？環保署長張子敬今天首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。