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東北季風增強！周六桃園以北降雨機率提高 低溫探18度
中央氣象局說，今天台灣附近東北季風增強，降雨集中在北部跟恆春半島。周六起，桃園以北降雨機率提高，此外受到冷空氣影響，低溫探18度。
氣象局資深預報員徐仲毅說，未來一周天氣受到東北季風或是東北風所影響，降雨主要在東北部、基隆北海岸跟恆春半島東側，有局部短暫雨，西部則為多雲到晴，南部山區跟高屏平近山區平地有午後雷陣雨，但區域跟量值來說不會太大。直到周六後桃園以北降雨機率提高。
徐仲毅說，今天台灣附近東北季風增強，沿海空曠地區跟外島有八到九級強陣風，中颱瑪瑙也會為北海岸、東半部跟恆春半島帶來長浪，海邊活動注意安全。
徐仲毅說，東北季風增強主要影響在周六清晨，早晚溫度會變涼，中部以北、東北部低溫18到20度，南部、花東21到23度，空曠地區跟近山區感受可能更低溫。
高溫部分則變化不大，白天比前天略降1、2度。北部、宜花高溫24到27度，中南部跟台東28到31度。徐仲毅說，還是要留意日夜溫差，早出晚歸添加衣物。
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