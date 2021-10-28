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交通部：11月2日車廂內可脫口罩飲食 遊樂園取消人數上限

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部說，配合疫情發展，將再開放交通運具內飲食限制。本報資料照片
交通部說，配合疫情發展，將再開放交通運具內飲食限制。本報資料照片

行政院長蘇貞昌於今天院會指示，考量目前疫情趨緩穩定控制，在防疫成果共享下，為提振國內旅遊，活絡國內產業經濟，請交通部配合中央流行疫情指揮中心規畫，於11月2日再鬆綁相關飲食限制規定。交通部說，配合疫情發展，將再開放交通運具內飲食限制。此外，國家風景區及觀光遊樂業亦配合取消容留量上限為承載人數80%規定，不另訂上限。

交通部說，考量現行交通場站內均已開放飲食，故在維持基本防疫條件下，全面鬆綁交通運具內飲食限制，包含台鐵及高鐵列車內、公路客運及遊覽車內、以及國內線班機（航空器）與船舶內，在維持適當社交距離下或鄰近無旅客或旅客有配戴口罩下，可開放飲食。另郵局營業區域亦可在前開條件下開放飲食。

交通部說，由於指揮中心解除室內80人、室外300人之容留管制規定，交通部轄管國家風景區及觀光遊樂業亦配合取消容留量上限為承載人數80%規定，不另訂上限。

另為配合政府振興經濟，活絡國內旅遊，交通部說，高鐵及台鐵配合五倍券有規畫相關優惠措施，如高鐵推出振興五倍券專案-紙本滿額送、雙人55折優惠；台鐵推出TR-PASS五倍券購票享優惠等措施，歡迎民眾多加利用。

交通部說，由於在國人高度配合執行相關防疫措施及在各防疫工作人員辛苦執行勤務下，國內疫情持續趨緩穩定，為提振國內經濟及滿足民生需求，並在防疫成果共享下，交通部持續配合指揮中心檢討鬆綁相關防疫管理措施，惟考量疫情仍在持續，仍持續呼籲國人，請務必依指揮中心指示做好各項防疫措施。

交通部 疫情

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