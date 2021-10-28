長期憋尿致膀胱無力 婦人站起來就漏尿

一名54歲婦人習慣憋尿，近年開始頻尿、如廁時又感到尿不乾淨，解尿無力尿流弱又慢，最近1個月更常一站起來就漏尿，得隨時墊上護墊才安心，就醫檢查發現是膀胱無力惹禍。

書田診所今天發布新聞稿，收治病例的書田診所泌尿科主治醫師張雲筑接受媒體電話聯訪提到，膀胱無力是因膀胱的肌肉層逼尿肌功能低下，造成膀胱收縮力或收縮時間下降，以至膀胱無法排空或延遲排空。

張雲筑表示，上述女性患者是公務員，工作責任心強，平時習慣憋尿，把事情做完才上廁所，上廁所也來匆匆去匆匆，殊不知長期造成她的膀胱彈性疲乏且尿道協調性變差，引起膀胱無力問題。

張雲筑說，約有12至45%的女性有膀胱無力問題，男性則以高齡者較常見此問題，70歲以上男性盛行率甚至可達到48%。膀胱無力症狀為排尿前需費力或等待、尿流細而慢或間斷解尿，易頻尿、夜尿，甚至漏尿等。

至於膀胱無力的病因，除了長期憋尿外，張雲筑說，老化、糖尿病、攝護腺肥大、神經病變或受傷、接受過骨盆腔手術等，也都可能導致膀胱無力。若未妥善控制，首先會影響生活品質，長期可能反覆泌尿道感染，甚至導致腎功能下降等問題。

張雲筑提到，膀胱無力頻尿、漏尿的症狀，與膀胱過動症類似，但事實上2種疾病病因不同，治療方式更是相反，前者必須予以加強膀胱出力藥物，後者反而要降低膀胱敏感度，須由泌尿科醫師釐清病因再對症下藥。

張雲筑指出，膀胱無力的患者除了透過藥物治療外，也可透過排尿訓練改善，如定時解尿、如廁時不要匆忙，也不要在坐式馬桶半蹲解尿，都有助於排尿乾淨，改善膀胱無力狀況。